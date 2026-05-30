Il Comune si sta adoperando anche per l’installazione di due totem informazioni per i turisti

«In vista della stagione estiva in cui l’afflusso di turisti è maggiore l’Amministrazione ha deciso di riorganizzare temporaneamente l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica». Lo ha annunciato il sindaco Filippo Scola. E così partire dal 1 giugno 2026 e fino al 15 settembre 2026 gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio IAT osserveranno questi orari: dal lunedì alla domenica aprirà al pubblico dalle 9 alle 13. L’Amministrazione sta lavorando anche all’installazione di due totem digitali in due zone del territorio dove il turista potrà informarsi su manifestazioni e eventi. L’auspicio è che queste due novità possano essere introdotte già durante la stagione estiva in corso. Inoltre sono previste aperture straordinarie pomeridiane e supporto del volontariato In aggiunta agli orari ordinari per garantire una copertura più ampia del servizio in previsione di un maggior afflusso turistico. L’Ufficio IAT potrà effettuare aperture straordinarie nella fascia oraria pomeridiana grazie ai volontari della Pro Loco “San Bartolomeo al mare APS” ovviamente sotto il coordinamento con gli uffici comunali. Gli orari pomeridiani verranno comunicati mediante avvisi affissi all’ingresso dell’Ufficio IAT e/o comunicazioni su canali istituzionali.