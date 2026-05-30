Consegnata ufficialmente alla comunità sabato 30 maggio a Palatium Vetus



Sabato 30 maggio alle ore 11.30, presso il Palatium Vetus di Piazza della Libertà 28 ad

Alessandria, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Alessandria ha inaugurato ufficialmente la

nuova ambulanza, entrata a far parte del proprio parco mezzi grazie alla donazione della

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Per il Comitato C.R.I., questo nuovo mezzo rappresenta un importante potenziamento dei

servizi di emergenza e assistenza sanitaria sul territorio, consentendo di operare con

strumenti sempre più moderni ed efficienti a beneficio dell’intera comunità.





“Desidero esprimere, a nome di tutto il Comitato della Croce Rossa di Alessandria, la nostra

più sincera gratitudine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per questa preziosa

donazione” – dichiara la Presidente Valeria Ghelleri – “La nuova ambulanza è un segnale

concreto di vicinanza al nostro lavoro quotidiano e ci permetterà di garantire interventi sempre

più tempestivi e qualificati. Questo gesto testimonia quanto la collaborazione tra istituzioni e

realtà del territorio possa tradursi in un aiuto reale per i cittadini.”

“Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sostenere gli sforzi di chi opera nel settore dell’assistenza sanitaria sul nostro territorio è da sempre una scelta etica e di responsabilità – afferma il vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Dr. Domenico Mercogliano -. Siamo tutti consapevoli di quanto l’attività di realtà come la Croce Rossa di Alessandria, al pari di altri importanti operatori del settore, rappresenti un sostegno fondamentale per il sistema della sanità pubblica.

I servizi svolti dalla Croce Rossa, dall’emergenza in sinergia con il 118 alle prestazioni fornite direttamente ad Asl e Aso fino al trasporto da domicilio a ospedale per chi è sottoposto a terapie croniche, come la dialisi, sono il valore aggiunto che consente al sistema sanitario della nostra provincia di continuare ad essere vicino alle esigenze di tutta la cittadinanza, a partire dai più fragili.

Sappiamo bene che tutto ciò necessita di continui investimenti nel parco automezzi, così come nelle indispensabili tecnologie biomediche.

Consegnare sabato una nuova ambulanza alla Croce Rossa significa quindi offrire ai cittadini che utilizzano i suoi servizi uno strumento in più, affinché le prestazioni possano continuare ad essere erogate con efficacia e continuità, a fronte di una domanda in costante aumento”.

La cerimonia è stata anche un’occasione per valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari e dei

dipendenti della Croce Rossa, da sempre al servizio della comunità alessandrina nei momenti

di emergenza, assistenza e supporto alle persone più fragili.