Vignole Borbera – Questa mattina, intorno alle ore 6:50, si è verificata una grave esplosione all’interno di un appartamento situato in piazza Zaccagnini. Un uomo avrebbe tentato il suicidio saturando i locali della propria abitazione con il gas. L’accumulo della sostanza ha innescato la deflagrazione, il cui impatto ha causato il crollo immediato dei muri perimetrali dell’alloggio.

Si tratta di un uomo di 50 anni. Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i soccorsi e una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia. Il personale medico ha prestato le prime cure all’uomo, che ha riportato ustioni su varie parti del corpo, disponendone il trasferimento d’urgenza in codice rosso presso il centro specializzato di Torino.

Secondo i primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il gesto anticonservativo sarebbe ascrivibile a un grave stato di depressione. L’ispezione tecnica effettuata sulla palazzina ha confermato che la struttura rimane agibile e che gli altri tre appartamenti circostanti non hanno riportato danni strutturali.

Non si registrano ulteriori feriti tra i residenti dello stabile.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento sono affidate ai Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia.