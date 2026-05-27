Il Sindaco e la Giunta hanno incontrato i ragazzi dell’annata 2025-2026 giunti al termine del loro percorso. Un anno di impegno sul territorio che li ha visti protagonisti in numerosi settori strategici, dall’assistenza agli anziani fino alla Protezione Civile.

Si chiude ufficialmente in questa settimana l’intensa e formativa esperienza dei giovani volontari del Servizio Civile Universale che hanno prestato la loro opera per l’annata 2025-2026. Un percorso di cittadinanza attiva che ha coinvolto ben 34 ragazzi, impiegati quotidianamente sia in via diretta presso il Comune di Tortona che all’interno delle varie strutture degli enti partner del territorio.

Durante questi mesi, i giovani volontari si sono dimostrati una risorsa preziosa e concreta per tutta la comunità tortonese, garantendo un supporto operativo diventato ben presto indispensabile. I progetti in cui sono stati inseriti hanno infatti abbracciato settori nevralgici e molto diversi tra loro: dal supporto in ambito culturale ed educativo all’assistenza agli anziani, passando per l’animazione delle politiche giovanili fino al delicato e fondamentale lavoro sul campo al fianco della Protezione Civile.

Per celebrare la fine di questo importante traguardo, nella giornata di ieri il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale hanno voluto incontrare e salutare ufficialmente il gruppo di volontari. Un momento istituzionale organizzato per stringere loro la mano e rivolgere un sentito ringraziamento istituzionale per l’impegno costante, la dedizione e il grande entusiasmo dimostrati in questi mesi al servizio della città.