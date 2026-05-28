Fresonara – L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Comando della locale Stazione dei Carabinieri, ha organizzato un importante incontro pubblico rivolto alla cittadinanza per affrontare il tema della sicurezza e della prevenzione dei reati predatori.

L’iniziativa, tenutasi ieri sera presso il Teatro Comunale, ha visto una grande partecipazione da parte della popolazione, in particolare delle fasce più esposte a questo tipo di rischio.

Durante la serata, i Carabinieri hanno illustrato le principali tecniche di raggiro utilizzate dai malviventi, sia attraverso i canali tradizionali – come finti operatori di servizi pubblici o falsi appartenenti alle forze dell’ordine – sia tramite le nuove frontiere digitali. Negli ultimi tempi, infatti, si è registrato un aumento di messaggi ingannevoli sui telefoni cellulari che promettono vincite inesistenti per sottrarre dati sensibili, oltre a frodi legate a carte di credito e conti correnti.

I Carabinieri hanno fornito consigli pratici e immediati su come comportarsi in situazioni sospette, ribadendo l’importanza di non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti e di verificare sempre l’identità di chi si presenta alla porta.

“Le pattuglie sul territorio rappresentano un presidio costante, ma la collaborazione attiva dei cittadini e la segnalazione tempestiva al numero di emergenza 112 rimangono strumenti fondamentali per contrastare efficacemente questi fenomeni illeciti”, ha ribadito il comandante della Stazione, Maresciallo Capo Marcellino Cara.

Questo momento di informazione e confronto, volto a rafforzare la sicurezza partecipata e a proteggere i risparmi e la serenità delle famiglie, ha riscosso il plauso dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza intervenuta.