Un doppio appuntamento da non perdere nel giardino della SOMS. Mercoledì 28 maggio riparte la rassegna “Piccolo Teatro Solidale” con l’esilarante spettacolo di Claudio Morici, anticipato da un apericena. Domenica 31 maggio spazio alla musica dal vivo per onorare la memoria dello storico musicista novese, con incasso interamente devoluto all’associazione oncologica IRIS.

Un fine settimana lungo all’insegna della cultura, dello spettacolo e, soprattutto, dell’altruismo. È il ricco programma messo in campo dalla SOMS di Novi Ligure, che si prepara ad animare la cornice del proprio splendido giardino (condizioni meteo permettendo) con due eventi che promettono di richiamare un folto pubblico.

Si parte in quarta mercoledì 28 maggio alle ore 21:00 con la ripresa, in veste rigorosamente estiva, della rassegna “Piccolo Teatro Solidale”. A calcare il palco sarà Claudio Morici, poliedrico scrittore, attore, podcaster e performer comico, noto ai telespettatori per le sue partecipazioni a Italia’s Got Talent e Propaganda Live. Con il suo spettacolo “Mia nonna è sovrastimata”, Morici porterà in scena il meglio dei suoi racconti brevi intrecciati a nuove narrazioni: un viaggio esilarante che spazia dai monologhi ambientati nel futuro alle immancabili invettive contro l’INPS, fino ad arrivare ai dilemmi dello scrittore moderno e all’improbabile competitività con la propria nonna semi-analfabeta. Un repertorio rodato nei locali di Roma Est e applaudito nei migliori teatri di tutta Italia.

Per chi desidera godersi l’intera serata, lo spettacolo sarà anticipato alle ore 19:30 da un aperi-cena solidale di autofinanziamento, a cui prenderanno parte anche gli attori. Si tratta di un momento conviviale fondamentale per le casse della società, il cui scopo è raccogliere fondi per continuare a offrire servizi alla comunità e diffondere la cultura e l’amore per il bello. Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo somsnovi@hotmail.com (tramite cui verranno forniti anche tutti i dettagli su costi e menù).

Il secondo appuntamento in calendario è fissato per domenica 31 maggio, a partire dalle ore 18:30. Gli spazi della SOMS cambieranno atmosfera per ospitare una grande giornata in memoria di Sergio Perino, storico e amato bassista che fin da giovane ha animato il panorama musicale novese militando in numerose formazioni, tra cui spiccano i progetti più recenti con SKDK, Black Stones e Rock Age. Sarà una vera e propria festa per ricordarlo nel modo in cui avrebbe preferito: con tanta musica dal vivo e in buona compagnia. Ad alternarsi sul palco per questo speciale e commosso tributo saranno proprio le band ROCKAGE, SKDK e LORENZ&FOCA. Non mancherà una ricca area ristoro, accompagnata dai cocktail preparati da Christofer Rovella e dalla birra alla spina del mitico St. George Pub, affiancati da un menù a base di piatti freddi, patatine fritte e hot dog.

Anche in questa seconda occasione, il motore dell’evento sarà la generosità: l’intero ricavato della serata musicale verrà infatti devoluto in beneficenza all’associazione volontari in oncologia IRIS. Un’occasione perfetta per fare del bene, stando bene insieme.