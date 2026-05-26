Su proposta del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, la Giunta Comunale recepisce la nuova normativa nazionale per liberare il territorio dai mezzi in stato di abbandono. I sopralluoghi saranno gestiti dalla Polizia Locale.

Una Soluzione per i Veicoli Degradati

Rottamare un veicolo gravato da fermo amministrativo o fiscale, se ormai ridotto a un relitto, diventa finalmente possibile e regolamentato. La Giunta Comunale di Diano Marina ha infatti approvato l’istituzione di un nuovo servizio a domanda individuale, dando immediata attuazione alle novità introdotte dalla recente Legge n. 14 del 26 gennaio 2026.

La norma nazionale permette la demolizione e la radiazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di questi veicoli bloccati dalla burocrazia, a patto che venga accertato e certificato il loro stato di degrado irreversibile. I mezzi a cui mancano parti essenziali o per i quali il ripristino risulta tecnicamente o economicamente impossibile, sono qualificabili a tutti gli effetti come “rifiuti” (ai sensi del D.Lgs. 152/2006) e come tali devono essere smaltiti.

Il Ruolo della Polizia Locale: Tempi Certi

Per rendere pienamente e rapidamente operativo il servizio sul territorio cittadino, l’Amministrazione ha individuato nel Comando di Polizia Locale l’ufficio deputato alla gestione della procedura.

Gli agenti saranno incaricati di effettuare i necessari sopralluoghi tecnici per verificare le reali condizioni del mezzo. Una volta constatato l’effettivo stato di degrado, la Polizia Locale si occuperà di redigere il verbale e rilasciare l’apposita Attestazione di Inutilizzabilità in tempi certi: la delibera fissa infatti un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Costi e Finalità Ambientali

Trattandosi di un servizio attivato su specifica richiesta dell’interessato (servizio a domanda individuale), la Giunta ha stabilito una tariffa forfettaria a carico del richiedente, necessaria per coprire le spese istruttorie e l’impiego del personale per il sopralluogo. Il costo per il rilascio di ogni singola attestazione è stato fissato a 60,00 euro.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta per una ragione ben precisa: l’urgenza di dare attuazione a procedure che garantiscano la tutela ambientale e la rimozione di potenziali fonti di inquinamento, migliorando al contempo il decoro urbano di Diano Marina.