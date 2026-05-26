Le Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria sono intervenute in un’abitazione di Bosco Marengo (AL), in seguito a una segnalazione, per il sequestro di 20 cani tenuti in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, tra ciotole dell’acqua sporche e cibo sparso a terra.

Tra i cani oggetto dell’intervento, anche 11 cuccioli (di cui uno molto piccolo, di circa 15 giorni, sporco e maleodorante) e la mamma, estremamente magra e per questo in condizioni fisiche delicate. I cuccioli sono risultati infestati da parassiti, intestinali e non, mentre uno di loro presentava gravi ferite alle orecchie, causate dai morsi di altri cani.

Vista la situazione, i cani sono stati trasferiti al canile, per essere sottoposti ad accertamenti veterinari e per ricevere le cure necessarie mentre al proprietario – al quale anni fa era già stato imposto dal Comune il divieto di far riprodurre ulteriormente gli animali in suo possesso – è stato contestato il reato di maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.

“Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a una situazione complessa, in cui gli animali risultavano detenuti in condizioni non adeguate al loro benessere e produttive di gravi sofferenze. Il nostro intervento è stato necessario per garantire loro le cure e l’assistenza di cui avevano bisogno e per ripristinare condizioni di vita più idonee, soprattutto vista la giovanissima età di alcuni di loro”. Cristina Destro, Coordinatrice Guardie Zoofile OIPA Alessandria

L’OIPA ricorda che segnalare tempestivamente casi di maltrattamento o abbandono significa contribuire attivamente alla tutela di chi è più vulnerabile. Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento ad Alessandria e provincia, scrivere un’e-mail a guardiealessandria@oipa.org. Per segnalazioni nel resto d’Italia: guardiezoofile.info/nucleiattivi