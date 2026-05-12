Appuntamento giovedì 14 maggio alle ore 17.00 presso il Giardino Botanico di Alessandria con l’iniziativa “Tre scrittori in Comune”, promossa dall’Assessorato ai Parchi e alle Aree verdi del Comune di Alessandria.

L’incontro sarà dedicato al valore della primavera come esperienza di rigenerazione non soltanto naturale, ma anche interiore. A sviluppare questa riflessione saranno Angelo Ranzenigo, responsabile del Giardino Botanico, insieme a Simonetta Gorsegno, Claudio Gaggero e Fabio Messina, tre dipendenti comunali accomunati dalla passione per la scrittura e dall’impegno culturale, che vantano già pubblicazioni all’attivo e nuovi progetti editoriali, testimonianza di un percorso coltivato con dedizione, creatività e costanza.

Ad arricchire il pomeriggio gli interventi musicali degli allievi della Scuola secondaria di primo grado “A. Vivaldi” e i momenti di lettura interpretati dall’attore Fabio Martinello. L’ingresso è libero.

L’Assessore ai Parchi e alle Aree verdi del Comune di Alessandria Gianni Ivaldi commenta: “Siamo a maggio: in piena primavera la natura si esprime in tutta la sua bellezza, è il periodo della rinascita, dell’esplosione dei fiori, dei profumi. Si esce più facilmente, possiamo riappropriarci degli spazi pubblici, socializzare maggiormente, sederci sulle panchine o nei prati per leggere e goderci questo periodo dal clima mite. I nostri ‘Tre scrittori in Comune’ hanno avuto la tenacia di portare a termine un progetto e la capacità di trasformare l’urgenza interiore in una narrazione strutturata per gli altri. La lettura è un potente strumento di introspezione che permette di riappropriarsi della propria vita, aumentando consapevolezza e maturità. Vi aspettiamo!”.