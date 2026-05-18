Da non credere in un piccolo comune come Stazzano, ad una manciata di Km. da Tortona: quelli che inizialmente sembravano “comuni” atti vandalici si sono rivelati essere qualcosa di molto più grave e potenzialmente pericoloso per i cittadini del piccolo comune e a finire nei guai sono I tre giovani finiti nei guai sono tre stranieri di seconda generazione, nati in Italia. I Carabinieri – chiamati in serata per il danneggiamento di alcuni edifici pubblici, tra cui la scuola primaria e il palazzo comunale – durante il sopralluogo hanno evidenziato come porte e finestre non fossero stati danneggiati da un balordo all’interno degli stabili ma da diversi proiettili sparati dalla piazza. Sul posto, sono quindi intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo di Novi Ligure e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Alessandria, che hanno rinvenuto e repertato sette bossoli sparati e tre proiettili inesplosi, tutti riconducibili alla stessa arma. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Alessandria e condotta dai Carabinieri di Serravalle Scrivia, ha permesso di individuare alcuni testimoni, grazie ai quali è stato possibile collocare gli spari in un preciso contesto spazio temporale, in orario serale, quando negli stabili non erano presenti persone. L’attenta analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati in più punti del paese ha quindi consentito di individuare e indentificare tre giovani che si allontanavano dalla piazza nell’orario circoscritto, uno dei quali con una pistola in mano. Nel corso della perquisizione presso l’abitazione di quest’ultimo, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 7.65, ritenuta la stessa utilizzata per esplodere i colpi in piazza contro gli edifici pubblici, ancora carica, che è stata posta sotto sequestro in attesa della necessaria analisi scientifica balistica e che, dai primi accertamenti, è risultata rubata cinque anni fa ad Ancona. Il ragazzo, un 19enne, è stato arrestato, mentre gli altri due sono stati denunciati a piede libero.

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