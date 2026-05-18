“Musica e Missione al Servizio della Gente” è il motto che guiderà le celebrazioni per questo storico traguardo. Primo appuntamento a Sanremo con un ricco repertorio che spazia da Verdi a Ellington.

Un traguardo storico per la comunità

Un secolo e mezzo, a cui si aggiungono altri vent’anni di dedizione, arte e condivisione. Quest’anno la storica Banda Pasquale Anfossi di Taggia taglia il prestigioso traguardo dei 170 anni dalla sua nascita.

Per onorare questo importante anniversario, la formazione musicale ha scelto un motto profondamente significativo: “Musica e Missione al Servizio della Gente”. L’obiettivo della stagione alle porte è chiaro e ambizioso: utilizzare il potere universale della musica per raccontare la bellezza e la meraviglia delle persone, invitando la comunità a guardare al futuro con occhi nuovi e ricchi di speranza.

Il concerto inaugurale a Sanremo

Le celebrazioni prenderanno ufficialmente il via con un grande concerto inaugurale inserito nella cornice della Grande Festa dei Volontari ed Animatori, un momento di ritrovo e gioia condiviso con tutti gli Ospiti dell’Opera.

Il programma musicale della giornata si preannuncia di altissimo livello, pensato per accontentare un pubblico eterogeneo grazie a una selezione di brani di grandi maestri: da Verdi, Mascagni e Paganini, passando per i ritmi di Bernstein ed Ellington, fino ad arrivare a Chiappa.

Dettagli del primo appuntamento

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare a questo evento di apertura, che rappresenta non solo un momento di grande musica, ma anche di forte aggregazione sociale.

Quando: Sabato 23 Maggio

Sabato 23 Maggio Orario: Ore 16:00

Ore 16:00 Dove: Teatro dell’Opera Don Orione, via G. Galilei 713, Sanremo

Teatro dell’Opera Don Orione, via G. Galilei 713, Sanremo Biglietti: L’evento è a INGRESSO LIBERO.

Il calendario delle repliche estive

Per chi non potesse partecipare alla data sanremese o volesse godere nuovamente dell’esibizione della Banda Pasquale Anfossi, il concerto sarà portato in tour sul territorio durante i mesi estivi. Ecco le date delle repliche serali:

Giovedì 16 Luglio: Taggia (ore 21:00)

Taggia (ore 21:00) Giovedì 30 Luglio: Arma di Taggia (ore 21:00)

Arma di Taggia (ore 21:00) Martedì 4 Agosto: Andora, SV (ore 21:00)

Andora, SV (ore 21:00) Lunedì 10 Agosto: Molini di Triora (ore 21:00)