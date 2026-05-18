La grande musica torna protagonista alla Cittadella dello Sport con l’Orchestra del Conservatorio G. Verdi di Torino, diretta da Giuseppe Ratti.

Prosegue con grande entusiasmo l’anteprima del Perosi Festival – Musica dell’anima, la rassegna d’eccellenza dedicata alle orchestre dei Conservatori italiani che quest’anno celebra lo storico traguardo del suo 70° Anniversario.

Sotto l’attenta e appassionata direzione artistica di don Paolo Padrini, il Festival si prepara ad accogliere il secondo concerto in cartellone, promettendo un’altra serata di grandissima levatura culturale e musicale per la città di Tortona e per tutti gli appassionati.

L’appuntamento è per martedì 19 maggio 2026, quando i riflettori si accenderanno sull’attesissima esibizione dell’Orchestra del Conservatorio “G. Verdi” di Torino. A guidare i talentuosi musicisti in questa prestigiosa cornice sarà l’esperienza del Direttore Giuseppe Ratti. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalle note e celebrare la straordinaria eredità musicale del territorio attraverso l’energia, lo studio e la maestria delle eccellenze classiche italiane.

L’evento, promosso e sostenuto da un’ampia rete di istituzioni e fondazioni locali – tra cui la Città e la Diocesi di Tortona, la Fondazione CR Tortona, Fondazione CRT, Pro Iulia Derthona e Opera Don Orione – conferma il profondo e rinnovato legame della rassegna con il tessuto cittadino.

Informazioni per il pubblico

Data e Ora: Martedì 19 maggio 2026, ore 21.00

Martedì 19 maggio 2026, ore 21.00 Luogo: Cittadella dello Sport, Tortona

Cittadella dello Sport, Tortona Ingresso: Libero

Per garantirsi un posto e partecipare a questo straordinario evento di “musica dell’anima”, è fortemente consigliata la prenotazione tramite il link https://www.eventbrite.it/e/1989224774850?aff=oddtdtcreator