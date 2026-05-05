Ventimiglia (IM) – Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di

Ventimiglia Principale, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno

portato a termine una brillante operazione culminata con l’arresto in flagranza di

reato di un cittadino albanese di 24 anni (classe 2002).

Ad insospettire gli operanti è stato l’atteggiamento del giovane, notato in un’area

isolata della città, chino su quello che si è poi rivelato essere un vero e proprio

nascondiglio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma, intervenuti rapidamente, hanno infatti sorpreso il 24enne in

prossimità di una sorta di nascondiglio di fortuna, ingegnosamente ricavato sotto un

grosso masso e mimetizzato tra i fitti arbusti della zona, nel quale sono stati rinvenuti

ben 210 involucri in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina – di cui

208 erano già minuziosamente confezionati e pronti ad alimentare l’attività di spaccio

nell’hinterland intemelio – un bilancino di precisione e 125 euro ritenuti provento della

vendita al dettaglio dello stupefacente.

Il materiale e la sostanza rinvenuta, del peso complessivo di 136,54 grammi, sono stati

debitamente posti sotto sequestro; il fermato invece, al termine delle operazioni sul

posto, è stato condotto presso i locali della Caserma “Livio Duce” dove, espletate tutte

le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e pertanto associato alla Casa

Circondariale di Sanremo; il giovane nei giorni seguenti è stato tradotto presso il

Tribunale di Imperia che, dopo averne convalidato l’arresto, ha altresì disposto per lo

stesso la misura della custodia cautelare in carcere.

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