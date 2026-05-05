Ha preso il via ieri, a Monesi, il progetto cinematografico “Visioni fuori luogo – La Frana”, un’iniziativa che mette in dialogo scuola, territorio e cultura, coinvolgendo direttamente i giovani in un percorso creativo e formativo.

“Si tratta di un progetto di grande valore – dice l’assessore all’Entroterra Alessandro Piana – capace di offrire ai ragazzi un’opportunità concreta per esprimersi attraverso il linguaggio cinematografico e, al tempo stesso, riscoprire e reinterpretare la storia e l’identità di un territorio significativo come quello di Monesi. Un luogo che diventa così non solo memoria, ma anche spazio di crescita e innovazione”.

L’iniziativa vede il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo Pieve di Teco–Pontedassio, accompagnati dai loro insegnanti, in un percorso che valorizza competenze artistiche e consapevolezza territoriale.

“Desidero ringraziare la dirigente scolastica, dottoressa Serena Carelli, per l’impegno e la visione dimostrati – prosegue Piana – così come gli studenti e i docenti che partecipano con entusiasmo a questo progetto”.

Presente Cristina Bolla, presidente di Liguria Film Commission, che ha fornito supporto all’iniziativa, oltre a numerosi sindaci, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra amministrazioni.

“Investire nei giovani e nella cultura – conclude Piana –significa costruire il futuro, valorizzando le nostre comunità e i nostri territori”.