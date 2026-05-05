Sei artisti con base nell’albenganese hanno esplorato il tema lunare attraverso le loro opere. Inaugurazione sabato 9 maggio. L’astronauta Franco Malerba ospite d’onore.

La mostra collettiva “Artemis.6 Frammenti di Luna” inaugura sabato 9 maggio 2026 a Diano Marina (IM). La mattina, ospite d’onore alla conferenza d’apertura presso la Sala Consiliare sarà Franco Malerba, astronauta, militare e uomo politico italiano. L’evento, che inizierà alle ore 11:00, sarà seguito dal taglio del nastro nella Sala Mostre e Convegni “R. Falchi” di Palazzo del Parco, dove l’allestimento rimarrà aperto al pubblico, da sabato 9 a domenica 24 maggio 2026, dal giovedì alla domenica dalle 15:30 alle 18:30.

L’iniziativa è co-organizzata dal Comune di Diano Marina ed è patrocinata da Regione Liguria e Provincia di Imperia. La mostra è curata da Gabriele Cordì e vede la partecipazione dei sei artisti in esposizione — Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto e Lorenzo Rossi. Inoltre, durante la conferenza introduttiva, porteranno un contributo tecnico-scientifico due nomi importanti del settore astronomico: Massimo Morasso, saggista e Presidente dell’Associazione del Festival dello Spazio di Busalla, e Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova.

La mostra nasce dall’esperienza di un collettivo di artisti che vive nell’area di Albenga e propone una riflessione sulla Luna non solo come corpo celeste, ma come spazio fisico, simbolico e culturale, carico di suggestioni scientifiche, mitologiche e immaginative. Il titolo stesso – “Artemis.6 Frammenti di Luna” – racchiude un duplice riferimento evocativo: da un lato Artemide, divinità lunare della mitologia greca, dall’altro il recente progetto spaziale Artemis II della NASA, emblema della rinnovata spinta dell’umanità verso l’esplorazione del nostro satellite. Il numero sei richiama infine gli artisti protagonisti, le cui ricerche compongono un articolato mosaico di visioni contemporanee.

“Questa mostra racconta la Luna come spazio fisico, simbolico e culturale, mentre l’umanità si prepara a tornarvi per viverla davvero: un passaggio epocale che ridefinisce il nostro rapporto con l’universo” – hanno congiuntamente dichiarato gli artisti. Le opere allestite negli spazi comunali vanno dalla scultura all’incisione, dalla pittura ad altre pratiche visive, intrecciando tecniche tradizionali e linguaggi contemporanei per restituire una lettura multiforme del tema lunare. Gli artisti, anche insegnanti di materie artistiche, hanno co-ideato e co-prodotto la mostra, a corredo della quale è prevista la pubblicazione di un catalogo della Vanilla Edizioni, arricchito da autorevoli contributi, tra cui quelli degli stessi Franco Malerba, primo astronauta italiano, Massimo Morasso, Presidente dell’Associazione del Festival dello Spazio di Busalla, e Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova.

L’inaugurazione è aperta al pubblico: alle ore 11:00, la conferenza divulgativa con la partecipazione di Franco Malerba, Massimo Morasso e Walter Riva, presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina (secondo piano del palazzo comunale di piazza Martiri della Libertà 3) e, a seguire, la presentazione del progetto artistico, nella limitrofa Sala Mostre e Convegni “R. Falchi” di Palazzo del Parco (corso Garibaldi, 60).

“Diano Marina è onorata di ospitare la mostra collettiva ‘Artemis.6 Frammenti di Luna’, un evento che fonde arte e scienza” ha dichiarato il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. “Per noi è un’occasione imperdibile per compiere una riflessione unica sul legame tra esplorazione artistica e scientifica”. “L’iniziativa offre un importante approfondimento scientifico” ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico, “reso ancora più attuale dalla coincidenza con un periodo di grande fermento per i programmi spaziali globali. Eventi come ‘Artemis.6 Frammenti di Luna’ sono fondamentali per promuovere cultura, educazione e innovazione, rendendo Diano Marina un centro di eccellenza. Auspichiamo una grande partecipazione per ammirare queste opere e lasciarsi ispirare dal fascino della Luna”.