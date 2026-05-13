Si intitola da “Non è un bug, è una funzionalità!” ed è un libro incedibile scritto da Simone Zanella insegnante e informatico perché racconta non solo i segreti dell’informatica, ma spiega in parole semplici cosa si nasconde dietro uno schermo e soprattutto come i sistemi informatici e l’intelligenza artificiale abbiano raggiunto certi livelli. Una vera e propria arte informatica. Non ci crederete, ma spesso quasi per caso e se possiamo utilizzare molte cose gratis o connetterci con chiunque e in ogni parte del mondo questo lo si deve a poche e persino sconosciute persone che hanno donato gratuitamente il loro sapere e le loro scoperte all’umanità.

Come ha fatto Simone che per chi non vuole il libro cartaceo a soli 8 euro al link https://www.amazon.it/dp/B0GR8JS882 lo può scaricare gratuitamente collegandosi al sito https://simonezanella.it/non-e-un-bug-e-una-funzionalita/

Il libro è bello da leggere per chiunque.

L’informatica è fatta di storie, non solo di codice.

“Quando entro in classe – dice Simone – preferisco di gran lunga raccontare una storia o un aneddoto piuttosto che sommergere gli studenti con aride nozioni teoriche e fredde righe di codice. Perché sono convinto che per capire la tecnologia serva prima di tutto capire l’umanità che l’ha generata.

Sono un informatico e un insegnante: in queste pagine ho raccolto il mio modo di raccontare il digitale, trasformandolo in un viaggio ironico per curiosi che vogliono scoprire come siamo arrivati fin qui. L’informatica, in fondo, è un’avventura fatta di sogni, testardaggine e idee fuori dagli schemi.

In questo libro scoprirai che la tecnologia non è un mondo per pochi esperti, ma il frutto di scelte che ci riguardano tutti. E che, proprio come nella vita, spesso l’errore non è un bug, ma la parte più interessante del racconto.”