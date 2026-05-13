Un importante momento di confronto e sensibilizzazione sta per animare la vita culturale e sociale di Tortona. Venerdì 15 maggio 2026, la Sala Polifunzionale Mons. F. Remotti ospiterà la tavola rotonda dal titolo:

“La persona al centro: dialogo aperto con professionisti della salute mentale, associazioni e persone esperte per esperienza”.

L’iniziativa, promossa dall’ASL di Alessandria – DSM (Dipartimento di Salute Mentale) ha ricevuto il patrocinio del Comune di Tortona, che ha messo a disposizione gratuitamente i locali per sottolineare la rilevanza sociale dell’evento.

Un percorso tra storia e attualità

L’incontro non è un evento isolato, ma rappresenta il cuore di un percorso di conoscenza più ampio. La discussione sarà infatti arricchita dalla cornice della mostra fotografica dedicata all’ex Ospedale Psichiatrico “Pazzerelli” di Alessandria. Grazie agli scatti inediti messi a disposizione dall’Associazione “Strada facendo”, i partecipanti potranno riflettere sull’evoluzione della cura e della percezione della malattia mentale nel corso del tempo.

Perché partecipare?

L’obiettivo della serata è abbattere il muro del pregiudizio, mettendo a confronto voci diverse:

Professionisti della salute : per offrire una prospettiva clinica e scientifica.

: per offrire una prospettiva clinica e scientifica. Associazioni del territorio : che operano quotidianamente nel supporto alle famiglie.

: che operano quotidianamente nel supporto alle famiglie. Esperti per esperienza: persone che hanno vissuto in prima persona il percorso della salute mentale e che porteranno la loro preziosa testimonianza diretta.

Dettagli dell’evento

Info Dettagli Data Venerdì 15 maggio 2026 Orario Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 Luogo Sala Polifunzionale Mons. F. Remotti, Tortona Ingresso Libero e gratuito

L’evento è rivolto a tutta la cittadinanza, agli operatori del settore, agli studenti e a chiunque desideri approfondire un tema fondamentale per il benessere della comunità.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Città di Tortona.