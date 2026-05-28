Quattordio – Nella giornata di ieri, presso la locale sede comunale, si è svolto un importante incontro finalizzato alla prevenzione delle truffe in danno degli anziani, un fenomeno purtroppo diffuso che mira a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei Carabinieri della Stazione di Felizzano, che hanno promosso l’evento in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, rappresentata per l’occasione dal Sindaco.

Durante la conferenza, i Carabinieri hanno dapprima analizzato le principali tecniche di raggiro utilizzate dai malviventi – come i falsi tecnici delle utenze, i finti dipendenti pubblici o le telefonate di emergenza da parte di sedicenti parenti – quindi hanno fornito ai presenti una serie di consigli pratici e immediati per riconoscere i potenziali pericoli, raccomandando di non consegnare mai denaro o monili in oro e di non aprire la porta agli sconosciuti. In caso di dubbi o situazioni sospette, i cittadini sono stati invitati a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112.

L’incontro si è concluso con un proficuo dibattito, confermando l’efficacia della costante presenza sul territorio dei Carabinieri e l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadinanza per rafforzare la sicurezza percepita all’interno della comunità locale.