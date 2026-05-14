Dopo lo Swap Party di domenica 3 maggio, al Movicentro di Acqui Terme, il terzo appuntamento di FuturAmbiente 2026, evento dedicato allo scambio di capi d’abbigliamento e di accessori che unisce divertimento, sostenibilità, comunità e risparmio, aspettiamo questo weekend la Grande Festa di FuturAmbiente.

Lo Swap Party è stata una giornata all’insegna della condivisione, della riflessione e della convivialità, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadine e cittadini di tutte le età, confermando l’entusiasmo e l’interesse verso un consumo più consapevole e rispettoso del nostro ambiente.

Lo Swap Party ha trasformato il Movicentro in un vero e proprio laboratorio di sostenibilità: armadi aperti, vestiti scambiati, storie raccontate. Oltre allo scambio di abiti, l’evento ha offerto momenti di approfondimento sui temi del fast fashion, della gestione dei rifiuti tessili e delle alternative possibili per un guardaroba etico e responsabile.

Pochi semplici consigli aiutano già a fare una grande differenza: “Comprare meno, comprare meglio (guardando le etichette, come facciamo per gli alimenti), riparare e scambiare”. I partecipanti hanno potuto confrontarsi, portare a casa non solo capi nuovi, ma anche nuove idee e stimoli per un futuro più sostenibile.

“È stato emozionante vedere come lo scambio di un vestito possa diventare l’occasione per creare legami e riflettere insieme sul nostro impatto ambientale”, ha commentato una delle organizzatrici. “Ogni capo scambiato è un piccolo gesto che contribuisce a ridurre gli sprechi e a costruire una comunità più attenta e solidale”.

E adesso: La Grande Festa FuturAmbiente agli Archi Romani!

Il percorso di FuturAmbiente 2026 prosegue verso il suo momento clou: sabato 16 maggio, agli Archi Romani, si terrà la grande Festa FuturAmbiente, una giornata interamente dedicata a riflessione, ispirazione e convivialità. Dalle camminate tematiche allo street food locale, dai laboratori creativi per tutte le età al mercatino di arte e artigianato, fino alle performance musicali e all’appuntamento con “Spiriti Bollenti” per un confronto stimolante con associazioni del territorio e musicisti. La festa sarà l’occasione per rafforzare la rete di chi crede in un futuro possibile, fatto di scelte consapevoli e azioni concrete.

FuturAmbiente: il futuro non si prevede, si prepara!

FuturAmbiente continua a dimostrare che la sostenibilità non è solo una parola, ma un percorso fatto di gesti quotidiani, incontri e partecipazione. Il festival è realizzato grazie al lavoro appassionato di volontari e alla collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Acqui Terme, il Premio Acqui Ambiente, l’Associazione il Gran Cammino del Monferrato, Impressioni Grafiche, CDMovie e con il supporto di Campamar Srl, lo studio dentistico Raffaella Barba,Confini srl sb e CasArcasio. Gli organizzatori invitano tutte e tutti a unirsi alla grande Festa del 16 maggio.

Contatti e informazioni

Per scoprire il programma completo e partecipare:

Canali social: @futur_ambiente (Instagram e Facebook)

Sito web: futurambiente.my.canva.site

Contatti: Federica +338 912 4932, Nazarena +347 133 7164