Domenica 24 maggio 2026, in occasione della tanto attesa XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), il magnifico Palazzo Terzano a Valenza (AL) torna ad accogliere il pubblico per una giornata all’insegna della bellezza, della cultura e delle eccellenze locali.

All’insegna del motto “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, i proprietari apriranno gratuitamente le porte di questa splendida dimora, offrendo un programma ricco e variegato che promette di stupire i visitatori con un vero e proprio viaggio tra racconti, musica classica, motori d’epoca e sapori del territorio.

Un tuffo nella storia tra musica e giardini segreti

L’esperienza prenderà il via con un affascinante tour guidato. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle eleganti sale del piano nobile, dove è custodita una preziosa collezione di pianoforti d’epoca. Il momento clou della visita si terrà nella suggestiva Sala degli Angeli: qui gli ospiti potranno lasciarsi incantare da un intermezzo di musica classica eseguito dal talentuoso Giulio, che suonerà un magnifico pianoforte Roeseler del 1901. Il percorso proseguirà poi all’esterno, svelando le meraviglie del secret garden del palazzo.

Auto d’epoca ed eleganza nelle corti

Le ampie corti di Palazzo Terzano faranno da palcoscenico a eccellenze di vario genere. Nella prima corte, per celebrare la recente e importante partnership nazionale tra ADSI e ASI (Automotoclub Storico Italiano), sarà allestita un’esposizione di prestigiose auto storiche a cura del Veteran Car Club P. Bordino di Alessandria (Club federato ASI). Un’occasione imperdibile per gli appassionati di motori e design d’altri tempi. Sempre nelle corti troverà spazio una postazione de “La Galleria” di Valenza, che esporrà ricercati profumi d’ambiente e raffinati oggetti d’arredamento, aggiungendo un tocco di ulteriore eleganza all’atmosfera.

Le gallerie sotterranee: un aperitivo nel cuore del Monferrato

La visita si farà ancora più intrigante scendendo nelle storiche gallerie sotterranee (le cantine basse). In questi ambienti dal fascino misterioso, il gusto incontrerà la tradizione grazie alla presenza di eccellenze enogastronomiche locali. I visitatori troveranno una postazione delle Cantine VICARA di Rosignano Monferrato (soci del Consorzio del Gran Monferrato) per degustare vini selezionati, accompagnati da una pregiata offerta di formaggi tipici proposta da una nota salumeria locale. Un vero e proprio aperitivo “a chilometro zero”, da poter gustare nella magica cornice delle cantine stesse o risalendo nelle corti del palazzo.

Insomma, un evento imperdibile e curato nei minimi dettagli, pensato per valorizzare non solo la storia della dimora, ma anche i preziosi attori che animano il nostro territorio.

INFORMAZIONI UTILI:

Dove: Palazzo Terzano, Via Carducci 3, Valenza (AL)

Palazzo Terzano, Via Carducci 3, Valenza (AL) Quando: Domenica 24 maggio 2026

Domenica 24 maggio 2026 Orari: Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 Costo: L’ingresso e il tour del palazzo sono gratuiti .

L’ingresso e il tour del palazzo sono . Prenotazione: La prenotazione è OBBLIGATORIA. Per riservare il proprio posto contattare l’indirizzo email palazzoterzano@gmail.com o il numero 338.7348952.

Scopri il patrimonio che ci circonda: un’eredità viva, tutta da vivere e condividere. Vi aspettiamo a Palazzo Terzano!