Il Centro Mater Dei di Tortona invita tutta la cittadinanza a partecipare a un importante momento di riflessione e approfondimento dedicato al tema della terza età, dal titolo “LONGEVITA’… pensieri e parole”. L’appuntamento è fissato per martedì 19 maggio 2026, alle ore 09.45, presso la Sala Paolo VI della struttura. L’iniziativa si inserisce nel progetto “ALLENA-MENTE”, un percorso volto a sostenere il benessere psicofisico degli ospiti e gli interventi a favore dell’invecchiamento attivo, reso possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Durante l’incontro si alterneranno autorevoli voci del mondo medico e terapeutico: il Dott. Silvio Roldi, medico di medicina generale e segretario dell’ordine dei medici e odontoiatri di Alessandria, la Dott.ssa Nicoletta Vivaldi, medico chirurgo specialista in anestesia e rianimazione, direttore sanitario del Centro Mater Dei, la Dott.ssa Angela Cotugno, arteterapeuta e la C.A.S.E. scrl Onlus musicoterapia. L’evento, patrocinato dal Comune di Tortona e da Family in Italia, vede inoltre la collaborazione dell’AVO di Tortona, parte attiva del progetto. Vi aspettiamo numerosi per questo incontro che rappresenta un’occasione preziosa per dialogare sul benessere fisico e mentale in età avanzata.

f.m.