Un tardo pomeriggio di note, commozione e speranza è trascorso ieri nella splendida cornice dell’ Hotel Villa Liberty a Pontecurone, organizzato dalla scuola di musica “La nota blu” di Daniela Agostini Campora. Il concerto degli allievi e dei Maestri della scuola ha offerto al pubblico non soltanto una straordinaria vetrina del talento dei giovani alunni, ma anche un toccante momento di profonda condivisione e di commozione, quando è stata consegnata ad una piccola e promettente allieva che studia canto una borsa di studio speciale, istituita dalla famiglia Lisino in memoria del giovane ingegnere Simone Lisino, scomparso esattamente il 24 maggio di 15 anni fa, grande chitarrista, compositore ed esecutore, che considerava la musica uno strumento d’elezione, per esprimere ciò che il linguaggio ordinario non riesce a contenere. “Quando ti sentirai in difficoltà chiedi a Simone di aiutarti da lassù e lui lo farà” ha suggerito la mamma di Simone alla bimba, visibilmente commossa.

Il concerto ha visto alternarsi solisti ed ensemble, che hanno interpretato brani di generi diversi, dimostrando l’alto livello didattico raggiunto dalla scuola di musica. Caldi e sinceri gli applausi del numeroso pubblico ad allievi e Maestri.