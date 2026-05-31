Sabato 6 giugno 2026, alle ore 17,00, nella Ex Cappella del Castello del Monferrato sarà inaugurata la mostra di Giorgio Grosso e Piergiorgio Panelli “Sotto Osservazione”.

Il progetto si esplicita attraverso una mostra che mette in dialogo pittura e scultura sul tema della trasformazione della materia. Plastica riciclata e linguaggio pittorico astratto diventano strumenti di rilettura della realtà, in un percorso che invita a riflettere su ambiente, percezione e mutamento continuo tra forma e significato.

Giorgio Grosso, astigiano, 65 anni, dopo gli studi all’Accademia Albertina di Torino lavora nel mondo della grafica e della stampa serigrafica d’arte, per poi occuparsi di immagine, pubblicità e design. Oggi sviluppa una ricerca artistica incentrata sul riciclo di materiali plastici, con una pratica scultorea maturata dopo esperienze dal figurativo all’informale. Ha esposto in Italia e all’estero.

Piergiorgio Panelli, nato a Casale Monferrato nel 1961, artista e critico d’arte, si specializza in storia dell’arte contemporanea a Torino. Espone giovanissimo alla Promotrice delle Belle Arti di Torino su invito di Albino Galvano e nel 1988 conosce Bruno Munari. Curatore e ideatore di “Arteinfiera”, ha collaborato con istituzioni e artisti come Enrico Colombotto Rosso. La sua ricerca spazia dalla pittura espressionista astratta alle installazioni sul quotidiano abbandonato, con attenzione al rapporto uomo-natura e al tema della lentezza.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 28 giugno 2026 seguendo i consueti orari di apertura del Castello del Monferrato: sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.