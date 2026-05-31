Sono aperte dal 27 maggio al 20 giugno le iscrizioni online al Centro Estivo 2026 organizzato dal Comune di Tortona, il servizio dedicato a bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 14 anni, pensato per offrire un’estate ricca di esperienze educative, sportive, creative e a contatto con la natura.

Le attività si svolgeranno dal 1′ luglio al 7 agosto presso le sedi degli asili nido “Santachiara” (piazza Gambara), “Arcobaleno” e “Mary Poppins” (via Trento) e dello Chalet Castello, con proposte differenziate per fasce d’età.

Per i bambini da 6 a 36 mesi sono previsti laboratori musicali, atelier espressivi, letture animate, giochi d’acqua, percorsi motori e attività dinamiche.

Per la fascia 3-5 anni, presso la scuola dell’infanzia “Mary Poppins”, il programma comprende piscina, laboratori musicali, uscite sul territorio, attività motorie, atelier creativi e tante iniziative a sorpresa.

Il Centro Estivo dedicato ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, con sede allo Chalet Castello, proporrà invece un ricco calendario di attività sportive, artistiche e ambientali: piscina, parco acquatico “BolleBlu”, trekking, arrampicata, tennis, basket, boxe, orienteering, laboratori scientifici, teatro, fumetto, graffiti, arteterapia, erbologia e giardinaggio.

Tra le iniziative speciali figurano inoltre le “grandi uscite” con trekking tra mare e monti, visita al Museo dei Sensi di Milano e al Castello Malingri di Bagnolo Piemonte.

Dal 17 al 21 giugno sarà inoltre organizzato il “Green Camp”, campo residenziale rivolto agli 11-14 anni in collaborazione con il Club Alpino Italiano, attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Momento conclusivo dell’estate sarà la festa “Saremo Famosi”, in programma il 29 luglio alle ore 16 presso lo Chalet Castello, dedicata ai partecipanti dei centri estivi dai 3 ai 14 anni.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online tramite il sito del Comune di Tortona. Per informazioni: Ufficio Assistenza Scolastica, lauralazzari@comune.tortona.al.it – www.comune.tortona.al.it

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