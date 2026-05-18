Ha preso il via quest’oggi a Diano Marina un importante ciclo di incontri dedicato all’educazione stradale, che vedrà la Polizia Locale impegnata nelle prossime settimane con gli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sull’importanza della sicurezza stradale, fornendo loro gli strumenti per un approccio consapevole e responsabile alla mobilità urbana. Il primo appuntamento si è tenuto presso la scuola materna della Santissima Annunziata, alla presenza del Sindaco Cristiano Za Garibaldi. I piccoli partecipanti sono stati coinvolti in attività interattive, pensate per insegnare in modo divertente le corrette modalità di attraversamento delle strade e i principi fondamentali della sicurezza pedonale. In un clima di entusiasmo e partecipazione, i bambini, accompagnati dagli agenti della Polizia Locale, hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso attraverso percorsi e attraversamenti nelle strade cittadine sotto la supervisione attenta degli operatori. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi: “Sono rimasto profondamente colpito dalla vivace partecipazione dei bambini, così come dall’efficace interazione che si è instaurata con gli operatori della Polizia Locale. Questo testimonia inequivocabilmente il valore cruciale di questi eventi, che rappresentano un investimento fondamentale per accrescere la consapevolezza e la sicurezza stradale dei nostri giovani cittadini fin dalla più tenera età. È attraverso queste esperienze dirette e giocose che possiamo costruire una cultura della sicurezza che li accompagnerà nella crescita, rendendoli pedoni e futuri automobilisti più responsabili”. L’Assessore all’Istruzione Sabrina Messico ha aggiunto: “L’educazione stradale contribuisce alla formazione dei nostri bambini. Collaborare con la Polizia Locale in questi progetti ci permette di offrire un percorso che va oltre le aule scolastiche e si traduce in competenze pratiche e vitali per la loro sicurezza quotidiana. Siamo fieri di questa sinergia che rafforza il legame tra istituzioni e comunità, stimolando la partecipazione attiva di bambini e ragazzi”. Anche il Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, ha manifestato il proprio apprezzamento per il progetto, che conferma il costante impegno della Polizia Locale a supporto della sicurezza stradale e, in particolare, della tutela delle fasce più vulnerabili della comunità. Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane e saranno realizzati in stretta sinergia con il Settore Istruzione del Comune di Diano Marina e gli istituti scolastici presenti sul territorio.

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