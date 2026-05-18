Diano Marina è pronta a vivere un momento di grande visibilità dedicato alla propria comunità di volontari, grazie alla partecipazione alla “Festa Nazionale delle Infiorate”, in programma a Roma il prossimo 28 giugno 2026. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale e dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) in occasione della festa liturgica dei SS. Pietro e Paolo, vedrà il gruppo locale “Amici dell’Infiorata” di Diano Marina realizzare un’opera floreale di notevole impatto nella suggestiva cornice di Via della Conciliazione, di fronte alla Basilica di San Pietro.

La Giunta Comunale di Diano Marina ha recentemente deliberato la co-organizzazione dell’evento – insieme alla Pro Loco Progetto Cervo – riconoscendone l’alto valore promozionale per il territorio. Il gruppo “Amici dell’Infiorata”, guidato dall’artista Nives Bonavera e composto da circa dieci persone, creerà un tappeto floreale di 48 metri quadrati (6×8 metri) che richiamerà il tema scelto per l’edizione 2026: “La pace disarmata e disarmante”. I lavori inizieranno nel pomeriggio di sabato 27 giugno e proseguiranno per tutta la notte, per essere ammirati dal pubblico per l’intera giornata di domenica 28 giugno.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Siamo estremamente orgogliosi di vedere il nostro gruppo ‘Amici dell’Infiorata’ rappresentare Diano Marina e l’intera Regione Liguria in un contesto così prestigioso come la Festa Nazionale delle Infiorate a Roma. Questa partecipazione non è solo un riconoscimento alla maestria e alla dedizione dei nostri artisti, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per promuovere la nostra città, le sue tradizioni e la sua bellezza a un pubblico vastissimo. È un evento che rafforza il legame con le nostre radici culturali e, al contempo, proietta Diano Marina su un palcoscenico di grande risonanza. Ringraziamo la Presidente del Comitato Provinciale UNPLI Marlene Grosso – referente regionale UNPLI per le Infiorate – per l’opportunità e l’impegno e Alfonso Ruocco, Presidente della Pro Loco Progetto Cervo per la collaborazione”.

Anche l’Assessore al Turismo, Luca Spandre, ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento: “La Festa Nazionale delle Infiorate è un appuntamento di rilievo che garantirà a Diano Marina una visibilità mediatica eccezionale. La nostra amministrazione ha deciso di sostenere attivamente questa iniziativa in collaborazione con la pro Loco Progetto Cervo. Crediamo fermamente che investire nella valorizzazione delle nostre tradizioni e nel supporto alle associazioni locali sia fondamentale per attrarre flussi turistici e consolidare l’immagine di Diano Marina come destinazione ricca di cultura e bellezza. L’arte delle infiorate è un patrimonio che meritiamo di condividere con il mondo. Ringraziamo tutti i volontari che rendono possibile quest’incredibile forma d’arte, che caratterizza da anni la nostra cittadina. Approfitto dell’occasione per ricordare l’appuntamento con l’Infiorata di Diano Marina che sarà domenica 7 giugno, in occasione della Celebrazione del Corpus Domini”.