La Giunta Comunale di Diano Marina ha formalizzato l’assegnazione di un’area prestigiosa all’interno di Palazzo Muzio all’Associazione ‘Communitas Diani’. Questa decisione rappresenta un passo significativo nel sostegno alle realtà associative locali e nella valorizzazione del patrimonio cittadino.

L’Associazione ‘Communitas Diani’, attiva sul territorio dal 1969, riceve così una nuova sede al primo piano di Palazzo Muzio, garantendo la continuità delle sue importanti attività. La delibera specifica inoltre la concessione di un locale al piano terra, adibito a servizi igienici, in condivisione con un’altra associazione. L’Amministrazione Comunale ha stabilito che il canone di utilizzo sarà applicato secondo il Regolamento per la concessione di beni comunali, mentre le utenze e la TARI saranno a carico del Comune, a testimonianza del forte impegno nel supportare le iniziative senza scopo di lucro. Nei prossimi giorni, la firma del contratto.

Il Sindaco, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo fermamente convinti che il tessuto associativo sia il cuore pulsante della nostra comunità. L’assegnazione di uno spazio così significativo come quello di Palazzo Muzio a ‘Communitas Diani’ non è solo un atto amministrativo, ma un investimento concreto nel benessere sociale e culturale dei nostri cittadini. Vogliamo che Palazzo Muzio diventi sempre più un centro vivo e accessibile, un luogo dove le idee fioriscono e le persone si incontrano per costruire insieme il futuro della nostra Diano Marina”.

Anche l’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, ha sottolineato l’importanza di questa assegnazione: “La ‘Communitas Diani’ svolge un ruolo cruciale nella promozione di attività culturali e sociali che arricchiscono la vita della nostra città. Avere una sede stabile e adeguata in un contesto storico come Palazzo Muzio permetterà all’associazione di ampliare la propria offerta e di raggiungere un pubblico ancora più vasto. È un segnale chiaro della nostra volontà di valorizzare le eccellenze locali e di rendere la cultura un bene sempre più condiviso e partecipato”.

Il Consigliere al Patrimonio, Veronica Brunazzi, proponente della delibera, ha aggiunto: “Questa assegnazione è il risultato di un attento lavoro volto a ottimizzare l’utilizzo del nostro patrimonio immobiliare. Palazzo Muzio, con la sua storia e la sua bellezza, è il luogo ideale per ospitare realtà che, come ‘Communitas Diani’, contribuiscono attivamente alla vita sociale e culturale. La gestione oculata dei beni comunali è una priorità, e siamo lieti di poter offrire spazi adeguati a chi opera per il bene della collettività, garantendo al contempo la tutela e la valorizzazione dei nostri edifici”.

Questa assegnazione – che arriva poche settimane dopo quella che riguarda la banda Musicale Città di Diano Marina – rafforza anche il legame tra l’Amministrazione e le associazioni, promuovendo un ambiente fertile per lo sviluppo di progetti a beneficio dell’intera cittadinanza.