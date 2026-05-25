Violento impatto sulla statale alle porte di Casale Monferrato. Coinvolto anche un uomo di 51 anni, ricoverato in codice giallo all’ospedale cittadino.

CASALE MONFERRATO – Paura e sirene spiegate nelle scorse ore lungo la strada statale all’altezza di San Germano, frazione di Casale Monferrato, teatro di un grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale che ha richiesto un tempestivo e massiccio intervento della macchina dei soccorsi.

Il bilancio del sinistro è di due feriti, di cui uno in condizioni critiche. Ad avere la peggio nel tremendo impatto è stato un uomo di 55 anni. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno immediatamente valutato la gravità del quadro clinico, richiedendo l’intervento d’urgenza dell’elisoccorso. Il 55enne è stato quindi stabilizzato e trasportato in codice rosso presso l’Ospedale di Alessandria dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Ferito anche l’altro automobilista coinvolto, un uomo di 51 anni. Fortunatamente le sue condizioni sono risultate meno gravi: dopo le primissime cure prestate sul luogo dello schianto, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Casale Monferrato con ferite di media gravità.

Oltre al personale medico del 118, sul luogo dell’incidente è stato provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e la sede stradale. Presenti anche i Vigili Urbani, a cui è spettato il delicato compito di gestire la viabilità – inevitabilmente congestionata per consentire le operazioni di soccorso – ed effettuare tutti i rilievi di rito necessari per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità del drammatico frontale.