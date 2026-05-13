Il nostro giornale fa un ulteriore passo in avanti per essere sempre più vicino ai suoi lettori. Da oggi, leggere le notizie delle province di Alessandria e Imperia è ancora più facile, veloce e immediato grazie alla nuova Web App di Oggi Cronaca.

Non avrai più bisogno di aprire il browser e digitare il nostro indirizzo ogni volta: ti basterà un tocco sull’icona del tuo telefono, proprio come fai per WhatsApp o Facebook, per avere tutta la cronaca del territorio a schermo intero e sempre a portata di mano.

Come installare l’App in pochi secondi

L’installazione è completamente gratuita, sicura e non richiede di scaricare file pesanti o passare dagli store ufficiali.

Se hai uno smartphone Android: È facilissimo. Visitando www.oggicronaca.it dal tuo cellulare, vedrai comparire un piccolo banner nella parte bassa dello schermo con scritto “Aggiungi Oggi Cronaca alla schermata Home” (o “Installa l’App”). Ti basterà cliccare lì e il gioco è fatto!

È facilissimo. Visitando www.oggicronaca.it dal tuo cellulare, vedrai comparire un piccolo banner nella parte bassa dello schermo con scritto (o “Installa l’App”). Ti basterà cliccare lì e il gioco è fatto! Se hai un iPhone o un iPad (Apple): I dispositivi Apple richiedono un piccolo passaggio manuale, ma ci vorranno letteralmente cinque secondi. Ecco come fare: Apri il browser Safari (l’icona con la bussola) e vai su www.oggicronaca.it . Tocca l’icona di Condivisione che trovi in basso al centro dello schermo (è il piccolo quadrato con una freccia che punta verso l’alto). Scorri il menu che si apre verso il basso, cerca la voce “Aggiungi alla schermata Home” (ha l’icona di un quadratino con un segno “+”) e cliccala. Conferma l’operazione toccando “Aggiungi” in alto a destra.

I dispositivi Apple richiedono un piccolo passaggio manuale, ma ci vorranno letteralmente cinque secondi. Ecco come fare:

Fatto! Ora troverai il nostro inconfondibile logo “OC” direttamente tra le applicazioni del tuo telefono.

Resta sempre connesso con il tuo territorio. Installa subito l’App di Oggi Cronaca!

Un piccolo suggerimento in più: Quando pubblichi questo articolo, potresti inserire come “immagine in evidenza” (la foto principale dell’articolo) proprio quello screenshot con la scritta rossa “Notizie in tempo reale. Installa l’App!” che hai creato prima. Sarà perfetto per catturare l’attenzione dei lettori!