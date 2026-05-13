Mercoledì 13 Maggio 2026 presso la S.S. Radiologia di Tortona si è celebrata una tappa fondamentale per la sanità del territorio con l’inaugurazione del nuovo Sistema dedicato per Biopsia mammaria prona sotto guida stereotassica e tomosintesi. Un’apparecchiatura che si trova nel reparto di Radiologia e fondamentale per la Senologia.

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria della comunità, segno tangibile della sensibilità verso il tema della prevenzione. La cerimonia ha visto la partecipazione dei vertici della sanità piemontese e locale, a partire dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, il Sindaco della Città di Tortona, Federico Chiodi, il Direttore Generale di ASL AL Francesco Marchitelli e il Direttore Sanitario Luigi Rossi. Presenti in prima linea i promotori della donazione che ha reso possibile questo acquisto: Pier Luigi Rognoni, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e Helenio Pasquali, Presidente dell’Associazione Franca Cassola Pasquali. Tantissime le istituzioni presenti, tra cui i Consiglieri Regionali e altre autorità civiche, militari e religiose.

L’adozione di questa tecnologia d’avanguardia rappresenta un salto di qualità fondamentale per la diagnostica senologica locale poiché permette di eseguire prelievi bioptici con la paziente in posizione distesa a pancia in giù, una metodica che garantisce vantaggi clinici e umani superiori rispetto ai sistemi tradizionali. La guida in tomosintesi 3D offre infatti una precisione millimetrica che consente di localizzare lesioni piccolissime, spesso invisibili con i protocolli standard, migliorando drasticamente la capacità di diagnosi precoce. Oltre all’aspetto puramente tecnico, la posizione distesa assicura un comfort maggiore e una sicurezza superiore per la paziente, riducendo drasticamente il rischio di episodi di lipotimia o svenimento legati allo stress della procedura, garantendo al contempo una stabilità ottimale per il medico che deve operare.

Il Presidente Cirio insieme all’Assessore Riboldi hanno ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e l’Associazione Franca Cassola Pasquali per la generosa donazione: “L’adozione di questa tecnologia d’avanguardia – hanno dichiarato – rappresenta un salto di qualità fondamentale per la diagnostica senologica del nostro territorio. A differenza dei sistemi tradizionali, questa apparecchiatura permette di eseguire prelievi bioptici con la paziente in posizione prona (distesa a pancia in giù), garantendo precisione millimetrica, comfort e sicurezza e rapidità d’intervento. Un passo avanti importante per migliorare la qualità delle cure”.

Il Direttore Generale Francesco Marchitelli ha espresso profonda gratitudine per il supporto ricevuto e ha ringraziato tutti i presenti per aver partecipato a questo momento così importante: “Questo nuovo sistema è un impegno concreto verso le donne del territorio per garantire loro percorsi di screening rapidi e sicuri. La velocità d’intervento che questa tecnologia permette è cruciale per ottimizzare i tempi del percorso di diagnosi del tumore alla mammella, portando l’Ospedale di Tortona a standard qualitativi d’eccellenza assoluta”.

A dare un taglio tecnico e clinico all’importanza dell’acquisizione sono intervenuti Roberto Pastorino, Direttore SC Radiologia Novi Ligure – Tortona – Ovada e Francesco Millo, Responsabile S.S. Senologia di Tortona, i quali hanno spiegato: “Grazie a questo sistema raggiungiamo un livello di accuratezza diagnostica molto avanzata. La possibilità di operare sotto guida stereotassica e tomosintesi permette di intervenire su calcificazioni e opacità di pochi millimetri con una manovrabilità eccezionale, riducendo i tempi della procedura bioptica e aumentando la compliance della paziente, che vive l’esame con molta meno ansia e disagio fisico rispetto alle metodiche del passato”.