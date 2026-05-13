La festa della mamma è un momento importante, soprattutto se diventa l’occasione per avvicinare e prestare attenzione alle persone più fragili. L’amministrazione di Pontecurone ha voluto celebrare il 10 maggio visitando le case di riposo del paese: il Don Orione e la Casa protetta. Il vice sindaco Marialuisa Ricotti e l’assessore Lorenzo Mazza hanno salutato tutte le ospiti delle due RSA e, grazie alla collaborazione dell’associazione Memorial Cristian Zucconi, hanno regalato alle signore presenti in struttura 150 pochettes rosa, utili per riporvi occhiali, cellulare, fazzoletto e quant’altro può servire alle ospiti. L’abbondanza di sorrisi, lacrime, emozioni, abbracci e strette di mano ha reso unica e indimenticabile la festa della mamma 2026.

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