Questa mattina sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via dei Mille nel tratto compreso tra via Monte Pasubio e via Mazzini, nonché una parte dei marciapiedi in via Monte Pasubio nel tratto tra via dei Mille e viale della Rimembranza.

L’intervento avrà una durata di circa 30 giorni (condizioni meteorologiche permettendo) e durante l’esecuzione dei lavori sarà necessario interdire al passaggio alcuni tratti di marciapiede, fermo restando che verrà garantito l’accesso alle singole unità immobiliari.

L’Amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi e si impegna, in accordo con la ditta appaltatrice, a ridurre al minimo i periodi e le aree interdette, il tutto nel rispetto della sicurezza pubblica.

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