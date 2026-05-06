Questa mattina il Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, ha trasmesso una comunicazione ufficiale alla Provincia di Alessandria e, per conoscenza, alla Prefettura per affrontare le gravi problematiche di sicurezza lungo la strada provinciale Novi-Cassano. La decisione scaturisce dal drammatico incidente mortale avvenuto lo scorso 3 maggio presso l’intersezione con strada Stradella, un evento che impone una revisione strutturale della sicurezza su quel tratto di strada di competenza provinciale situato nel territorio comunale.

L’Amministrazione sottolinea che la zona è caratterizzata da un limite di velocità di 50 km/h, ampiamente motivato dalla presenza di numerose abitazioni e vie trasversali, ma spesso ignorato dai conducenti come segnalato ripetutamente dai residenti. La preoccupazione per l’incolumità pubblica è ulteriormente accresciuta dai lavori per il Terzo Valico, poiché la costruzione del nuovo cavalcaferrovia porterà prevedibilmente a un incremento della velocità di percorrenza dei mezzi. Per queste ragioni, il Sindaco si fa portavoce delle istanze dei cittadini chiedendo formalmente il posizionamento di un autovelox permanente in una posizione prossima al centro abitato. Tale dispositivo dovrà essere in grado di rilevare la velocità in entrambi i sensi di marcia per garantire il rispetto dei limiti e salvaguardare tutti gli utenti della strada da ulteriori sinistri.

Correlati