È iniziato il conto alla rovescia per l’evento sportivo più atteso dell’anno. Giovedì 21 maggio 2026 si concluderà in città la dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia – Novi Ligure, frazione di 177 chilometri che segna il quinto arrivo di tappa nella Città dei Campionissimi.

La carovana rosa transiterà sul territorio comunale giungendo da Pasturana; i corridori percorreranno via Mascagni, via Rattazzi, corso Piave, corso Marenco e via Raggio, per giungere al traguardo posto sul rettilineo della 35 bis dei Giovi all’altezza dello stabilimento della Novi Elah Dufour. L’arrivo è previsto per le ore 17. Circa due ore prima, è in programma anche il passaggio e l’arrivo del Giro-E, cicloturistica con bici da corsa a pedalata assistita che si svolge negli stessi giorni e sulle stesse strade del Giro d’Italia. Sono quattro le aree che ospiteranno gli eventi principali nell’arco della giornata:

Zona Arrivo (SS35 bis dei Giovi – stabilimento Novi Elah Dufour)

Sul traguardo saranno allestiti il podio e l’area dedicata alle premiazioni, insieme ai compound televisivi per le riprese internazionali. L’arrivo è previsto per le ore 17, mentre intorno alle 15 taglieranno il traguardo i corridori del Giro-E. Nel primo pomeriggio, sul rettilineo finale transiteranno anche i partecipanti della pedalata Mediolanum e quelli di una sfilata ciclostorica.

L’area dell’arrivo è accessibile al pubblico a piedi, che può assistere alla volata finale e alla premiazione posizionandosi dietro le transenne.

Giroland (piazza Pernigotti)

Il circo del Giro d’Italia approda in tutti gli arrivi di tappa con Giroland, villaggio dedicato ad adulti e bambini dove immergersi e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa. Una grande festa tra maglie e bici storiche, animazione e la musica di RTL 102.5. L’area sarà aperta al pubblico (gratuitamente e senza necessità di avere pass) dalle ore 13,30 alle 18,30.

Quartier tappa (Museo dei Campionissimi)

La sede operativa e logistica dell’organizzazione, della direzione di corsa e della sala stampa internazionale sarà ospitata presso il Museo dei Campionissimi in v.le dei Campionissimi 2.

Notte Rosa (piazza Dellepiane)

A partire dalle ore 19, il centro cittadino si trasformerà in una grande festa all’aperto tra street food e spettacoli musicali. Ad aprire le danze i ritmi travolgenti della Explosion Band, per poi proseguire alle 22 con un ospite d’eccezione: il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico Maurizio Molella, in arte Dj Molella, pioniere della italo-dance e figura storica di Radio Deejay.



GLI SPONSOR

L’arrivo della tappa del Giro d’Italia è sostenuto dall’azienda dolciaria Novi Elah Dufour e dalla Regione Piemonte.

Tutte le attività inserite nel programma di “Aspettando il Giro” sono sostenute da Gruppo Acos e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.



L’intera manifestazione ha richiesto un notevole sforzo organizzativo. Oltre al personale comunale, impegnato in vari settori, saranno utilizzati numerosi volontari di diverse Associazioni. Per consentire gli allestimenti delle zone nevralgiche e garantire la sicurezza, sono stati predisposti una serie di provvedimenti.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Percorso gara (via Mascagni, Rattazzi, C.so Piave, C.so Marenco, via Raggio): divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8:00 del 21 maggio e chiusura totale al traffico dalle ore 14:00 fino a fine evento.

Zona arrivo (SS35 bis dei Giovi – stabilimento Novi Elah Dufour): divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 6:30 alle 21:00 di giovedì 21 maggio (Strada del Castellone chiusa dalle 12:00 alle 17:00, eccetto residenti).

Giroland: dalle ore 18:00 del 20 maggio fino alle 22:00 del 21 maggio chiusura di piazza Pernigotti e divieto di sosta in via Pavese (dalla rotonda di c.so Marenco a quella di via Bixio) e in via P. Isola (lato Acqua e sapone da entrambi i lati).

Museo dei Campionissimi (Quartier Tappa): divieto di sosta nel piazzale Veterani dello Sport dalle ore 8:00 alle 22:00.

Piazza Repubblica: Per adeguare la rotonda al passaggio della corsa, verranno temporaneamente rimossi elementi di segnaletica lungo la corsia che costeggia i Portici Vecchi e quella di c.so Marenco. Gli interventi, che non modificheranno il funzionamento della rotatoria, saranno effettuati dalle ore 20:00 del 19 maggio. Il ripristino è in programma il 22 maggio, sempre dalle ore 20:00.



SERVIZI

Navette gratuite: servizio gratuito verso la zona arrivo disponibile dalle ore 13 fino alle 16,30 (fermata a circa 1 km dal traguardo). Le fermate sono in via Verdi (davanti all’ex caserma Giorgi) e in via Pietro Isola (stazione autobus)

Persone con disabilità: l’organizzazione ha messo a disposizione 25 pass per persone con disabilità e relativi accompagnatori per l’accesso all’area arrivo. Il Comune ha inoltre predisposto un servizio navetta gratuito con mezzi attrezzati. Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Sociali: affarisociali@comune.noviligure.al.it; tel. 0143 772278 – 772253.

Parcheggi gratuiti: dalle ore 12 fino alla sera del 21 maggio, la sosta negli stalli blu di tutta la città sarà gratuita.

Piazza XX Settembre: Per favorire la visibilità della corsa, sarà rimossa l’ultima fila di parcheggi a pagamento in prossimità del percorso. Sarà istituito anche divieto di sosta nell’area mercatale tra Corona e Peso.



ATTIVITÀ CHIUSE

Scuole: le attività didattiche e il servizio mensa (scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private) sono sospesi nel pomeriggio del 21 maggio.

Mercato: Il mercato del giovedì mattina in piazza XX Settembre, piazza Dellepiane e viale Saffi è annullato. Si svolgerà regolarmente solo il mercato alimentare in via Garibaldi.

Piscina comunale: chiusa per l’intera giornata del 21 maggio (area Giro-E).



ORARI CHIAVE

Ore 13:30: Apertura di Giroland in piazza Pernigotti.

Ore 14:00: chiusura strade del percorso cittadino

Ore 15:00: Arrivo previsto del Giro-E.

Ore 16:00: Passaggio Carovana del Giro

Ore 17:00: Arrivo previsto della tappa del Giro d’Italia.

Ore 19:00: Inizio della Notte Rosa in piazza Dellepianerivi di tappa con Giroland, villaggiodedicato ad adulti e bambini dove immergersi e scoprire la storia e i simboli dellaCorsa Rosa. Una grande festa tra maglie e bici storiche, animazione e la musica diRTL 102.5. L’area sarà aperta al pubblico (gratuitamente e senza necessitàdi avere pass) dalle ore 13,30 alle 18,30.- Quartier tappa (Museo dei Campionissimi)La sede operativa e logistica dell’organizzazione, della direzione di corsa e dellasala stampa internazionale sarà ospitata presso il Museo dei Campionissimi in v.ledei Campionissimi 2.- Notte Rosa (piazza Dellepiane)A partire dalle ore 19, il centro cittadino si trasformerà in una grande festaall’aperto tra street food e spettacoli musicali. Ad aprire le danze i ritmi travolgentidella Explosion Band, per poi proseguire alle 22 con un ospite d’eccezione: il dj,produttore discografico e conduttore radiofonico Maurizio Molella, in arte DjMolella, pioniere della italo-dance e figura storica di Radio Deejay.GLI SPONSORL’arrivo della tappa del Giro d’Italia è sostenuto dall’azienda dolciaria Novi ElahDufour e dalla Regione Piemonte.Tutte le attività inserite nel programma di “Aspettando il Giro” sono sostenute daGruppo Acos e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.L’intera manifestazione ha richiesto un notevole sforzo organizzativo. Oltre alpersonale comunale, impegnato in vari settori, saranno utilizzati numerosi volontaridi diverse Associazioni. Per consentire gli allestimenti delle zone nevralgiche egarantire la sicurezza, sono stati predisposti una serie di provvedimenti.MODIFICHE ALLA VIABILITÀVia Girardengo, 1 – cap. 15067 – e-mail: ufficiostampa@comune.noviligure.al.it

CITTA’ DI NOVI LIGURE> Ufficio Stampacst_giro_mag26 Pagina 2 di 3 Percorso gara (via Mascagni, Rattazzi, C.so Piave, C.so Marenco, via Raggio):divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8:00 del 21 maggio echiusura totale al traffico dalle ore 14:00 fino a fine evento. Zona arrivo (SS35 bis dei Giovi – stabilimento Novi Elah Dufour): divieto ditransito e sosta con rimozione forzata dalle ore 6:30 alle 21:00 di giovedì21 maggio (Strada del Castellone chiusa dalle 12:00 alle 17:00, eccettoresidenti). Giroland: dalle ore 18:00 del 20 maggio fino alle 22:00 del 21 maggiochiusura di piazza Pernigotti e divieto di sosta in via Pavese (dalla rotonda dic.so Marenco a quella di via Bixio) e in via P. Isola (lato Acqua e sapone daentrambi i lati). Museo dei Campionissimi (Quartier Tappa): divieto di sosta nel piazzaleVeterani dello Sport dalle ore 8:00 alle 22:00. Piazza Repubblica: Per adeguare la rotonda al passaggio della corsa, verrannotemporaneamente rimossi elementi di segnaletica lungo la corsia che costeggiai Portici Vecchi e quella di c.so Marenco. Gli interventi, che non modificherannoil funzionamento della rotatoria, saranno effettuati dalle ore 20:00 del 19maggio. Il ripristino è in programma il 22 maggio, sempre dalle ore 20:00.SERVIZI Navette gratuite: servizio gratuito verso la zona arrivo disponibile dalleore 13 fino alle 16,30 (fermata a circa 1 km dal traguardo). Le fermate sonoin via Verdi (davanti all’ex caserma Giorgi) e in via Pietro Isola (stazioneautobus) Persone con disabilità: l’organizzazione ha messo a disposizione 25 passper persone con disabilità e relativi accompagnatori per l’accesso all’areaarrivo. Il Comune ha inoltre predisposto un servizio navetta gratuito conmezzi attrezzati. Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi all’UfficioAffari Sociali: affarisociali@comune.noviligure.al.it; tel. 0143 772278 – 772253. Parcheggi gratuiti: dalle ore 12 fino alla sera del 21 maggio, la sosta neglistalli blu di tutta la città sarà gratuita. Piazza XX Settembre: Per favorire la visibilità della corsa, sarà rimossal’ultima fila di parcheggi a pagamento in prossimità del percorso. Sarà istituitoanche divieto di sosta nell’area mercatale tra Corona e Peso.ATTIVITÀ CHIUSE Scuole: le attività didattiche e il servizio mensa (scuole di ogni ordine egrado, pubbliche e private) sono sospesi nel pomeriggio del 21 maggio. Mercato: Il mercato del giovedì mattina in piazza XX Settembre, piazzaDellepiane e viale Saffi è annullato. Si svolgerà regolarmente solo il mercatoalimentare in via Garibaldi. Piscina comunale: chiusa per l’intera giornata del 21 maggio (area Giro-E).ORARI CHIAVE Ore 13:30: Apertura di Giroland in piazza Pernigotti. Ore 14:00: chiusura strade del percorso cittadino Ore 15:00: Arrivo previsto del Giro-E. Ore 16:00: Passaggio Carovana del Giro Ore 17:00: Arrivo previsto della tappa del Giro d’Italia. Ore 19:00: Inizio della Notte Rosa in piazza DellepianeVia Girardengo, 1 – cap. 15067 – e-mail: ufficiostampa@comune.noviligure.al.it



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