Ecco la mappa degli stand con l’elenco dei produttori presenti ad AssaggiaTortona 2026, la tradizionale rassegna enogastronomica, giunta alla trentesima edizione, che dal 22 al 24 maggio animerà il centro della città celebrando i prodotti, i sapori e le eccellenze del territorio tortonese. Per tre giorni via Emilia e il centro storico si trasformeranno in un grande percorso del gusto a cielo aperto, tra stand, degustazioni, musica dal vivo, laboratori, eventi culturali e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

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