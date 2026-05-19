Dal 21 al 29 maggio 2026, la città di Acqui Terme (AL) e diversi centri della provincia di Alessandria ospiteranno il Festival Diffuso della Sostenibilità. Un palinsesto ricco di eventi, riflessioni e attività concrete nate per promuovere una visione ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030, pilastro fondamentale per garantire un futuro prospero e sostenibile alle persone e al pianeta.

Il Festival Diffuso della Sostenibilità 2026 è promosso da Orizzonti Verdi Ets, UPO Università del Piemonte Orientale, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla Città di Acqui Terme – Assessorato alla Cultura – premio Acqui Ambiente e con il patrocinio della Provincia di Alessandria.

Il Festival non sarà solo un momento di analisi, ma una vera e propria esperienza collettiva che spazierà dai laboratori didattici per le scuole ai grandi eventi musicali, dalle visite agli impianti di riciclo fino a toccanti momenti teatrali.

Una Visione Condivisa: Agenda 2030

Il Festival nasce dall’esigenza di rendere tangibili i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. In un mondo che corre, ci fermiamo per chiederci come garantire un futuro che sia davvero equo e prospero. Attraverso il dialogo e l’educazione, esploreremo quattro pilastri fondamentali:

1. Ambiente e Sostenibilità

Proteggere il pianeta non è più un’opzione, ma una necessità. In questa sezione approfondiremo l’importanza della biodiversità, la gestione corretta delle risorse e le buone pratiche quotidiane per ridurre il nostro impatto ambientale. Impareremo che ogni piccola azione conta per costruire un mondo più pulito.

2. Salute e Alimentazione

Il benessere del pianeta corre di pari passo con quello del nostro corpo. Analizzeremo il legame tra ciò che mangiamo e la nostra salute, promuovendo una dieta equilibrata e il consumo di prodotti a filiera corta. Mangiare “green” significa nutrire noi stessi rispettando i ritmi della natura.

3. Protezione Civile e Soccorso

La resilienza nasce dalla conoscenza. Questo modulo è dedicato alla prevenzione e alla gestione delle emergenze. Scopriremo come funziona il sistema della Protezione Civile e impareremo le manovre di primo soccorso, per essere pronti ad aiutare gli altri e a reagire correttamente di fronte ai rischi del territorio.

4. Educazione Stradale, Guida Sicura e Mobilità Sostenibile

Muoversi in modo intelligente è il primo passo per città più vivibili. Parleremo di sicurezza stradale e delle regole fondamentali per proteggere noi stessi e gli altri, ma non solo: esploreremo le nuove frontiere della mobilità dolce e sostenibile, per spostarsi riducendo le emissioni e lo stress.

L’Inaugurazione

Il Festival si aprirà giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18.30, presso la Basilica di San Pietro, ad Acqui Terme con un omaggio alla risorsa più preziosa: l’acqua. “Le vie dell’Acqua: dalla Laguna al Tamigi” Un viaggio sonoro suggestivo a cura dell’Ensemble Barocco “L’Archicembalo”, che trasformerà la musica in un ponte tra natura e cultura.

Il Calendario degli Eventi e degli incontri

Giovedì 21 maggio | Ore 9:00

Dove: Sala Conferenze Kaimano, Acqui Terme (AL)

Marco Garbin condurrà l’incontro “Oltre il piatto – ereditiamo il passato, cuciniamo il presente, inventiamo il futuro“, con la presenza degli studenti del Centro Formazione Professionale Alberghiero di Acqui Terme. Un percorso gastronomico e culturale in quattro “portate” per esplorare il futuro del cibo.

Venerdì 22 maggio | Ore 10:00

Dove: Aula Magna Istituto Superiore “A. Sobrero”, Casale Monferrato (AL)

Ricerca e Sinergie per la Salute e l’Ambiente: studenti ambassador della cultura scientifica e della Ricerca. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla sede casalese del DAIRI, a cui afferisce il Centro Studi Patologie Ambientali, con l’obiettivo di promuovere un’iniziativa di confronto tra pari che vedrà protagonisti gli studenti della Rete ScuoleInsieme.

I ragazzi delle scuole secondarie di II grado ricopriranno infatti il ruolo di ambassador della cultura scientifica e della ricerca, presenteranno ai più giovani “colleghi” delle scuole secondarie di I grado gli elaborati realizzati nell’ambito dei percorsi di approfondimento scientifico promossi dal DAIRI sui temi delle malattie asbesto-correlate, delle microplastiche e del cambiamento climatico, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra scuola, ricerca e territorio.

Lunedì 25 maggio | Ore 18:00

Dove: Sala conferenze Associazione “Cultura e Sviluppo”, Alessandria

Città che cambiano, spazi che resistono, comunità che si ritrovano è questo il titolo dell’incontro organizzato da Cultura e Sviluppo, interverranno Matteo Nobili – referente della Cooperativa Sumisura di Torino, Federica Scibetta – presidente della cooperativa Il Ce.Sto di Genova, Anna Lisa Boni assessora del Comune di Bologna, Michelangelo Serra Assessore del Comune di Alessandria, Paola Borrione, presidente & head of research Fondazione Santagata, Alessandra Di Renzo Fondazione di Comunità di Porta Palazzo.

Come trasformare le parti dimenticate o degradate della città in luoghi vivi, sostenibili e capaci di affrontare le sfide del futuro? Come proteggere i centri urbani dalle ondate di calore, sempre più frequenti e intense? Le oasi climatiche sono spazi pubblici progettati per adattarsi al caldo, ma anche luoghi di cultura e comunità. Strumenti semplici, accessibili e replicabili per rendere le città più resilienti e vivibili.

Martedì 26 maggio | Ore 09:00

Dove: stabilimento ARAL Spa, Castelceriolo (AL)

Dalle ore 9 alle ore 12 ARAL organizza per le scuole secondarie di I grado delle visite guidate su prenotazione all’impianto di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani presso il sito di Castelceriolo (AL). Servizio bus in collaborazione con AMAG Mobilità.

Giovedì 28 maggio | Ore 9:00

Dove: Piazza Italia, Piazza della Bollente, Piazza Conciliazione, parco del Castello dei Paleologi – Acqui Terme (AL)

SCUOLA in AZIONE – vivere green edizione 2026

Vivere green è il nuovo evento proposto da Orizzonti Verdi, fondamentale per preservare il pianeta per i giovani e per le future generazioni, contrastando il cambiamento climatico e proteggendo la biodiversità, ma porta anche a benefici personali come risparmio economico (bollette), miglior salute (aria più pulita, meno stress), maggiore benessere e comfort, grazie a scelte consapevoli come l’uso di energie rinnovabili, la riduzione dei rifiuti e il consumo responsabile, trasformando la vita quotidiana in

uno stile più salutare ed equilibrato per tutti.

L’evento si svolgerà all’aperto nella mattina di giovedì 28 maggio 2026 ad Acqui Terme in quattro zone importanti della città e del centro storico: piazza Italia, piazza della Bollente, piazza Conciliazione ed il parco del castello dei Paleologi.

Parteciperanno gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della Città di Acqui Terme.

Alle ore 9 in piazza Italia l’alza bandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini alla presenza dei rappresentanti delle sezioni di Alessandria, Acqui Terme e Casale Monferrato e dei rappresentanti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e le Associazioni di Pubblica Assistenza e Protezione Civile, Gruppo AIB Piemonte, insegnanti e studenti delle scuole primarie.

Seguiranno dalle ore 9.30 le attività didattiche e di laboratorio:

in piazza della Bollente l’Università del Piemonte Orientale organizzerà tre laboratori. Uno sulla chimica dell’acqua che dimostrerà attraverso semplici esperimenti alcune proprietà chimiche dei liquidi e in modo particolare dell’acqua. Particolare attenzione sarà rivolta alle proprietà chimiche delle acque solfuree.

Gli altri laboratori prevederanno due attività distinte di biologia: verranno organizzate per i bambini delle scuole elementari due attività in ambito biologico che avranno come target le piante, il loro caratteristico aroma e i loro colori. I bambini potranno riconoscere le diverse specie vegetali dal loro odore, osservare i pigmenti estratti dai petali dei fiori e, tramite delle apposite schede, potranno riconoscere le varie tipologie di foglie e di fiori. Saranno effettuati anche esperimenti che mettono in relazione le piante con l’acqua.

In via Saracco la COLDIRETTI di Alessandria organizzerà quattro attività didattiche sulle filiere del latte, del vino, del miele e ortofrutta.

Presso l’Anfiteatro Verdi alle ore 9.30 in piazza Conciliazione si terrà per gli studenti delle scuole superiori la pièce teatrale: “Il diritto di essere vittima: storie di ordinaria discriminazione”.

Un monologo teatrale con Giampiero Allegro e Maria Grazia Di Virgilio di forte impatto civile che intreccia tragedie della nostra storia recente — dalla strage dell’Erasmus a Rigopiano, fino alla vicenda di DJ Fabo — per riflettere sulla sicurezza stradale e sulla dignità umana. Un’iniziativa in collaborazione con la Motorizzazione Civile di Alessandria e l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Alessandria e Asti.

In piazza Conciliazione ci svolgeranno altresì per le scuole primarie le attività con l’Associazione Nazionale Alpini, la Polizia di Stato con le sezioni Postale, Ferroviaria e Scientifica, la Croce Verde di Alessandria, l’Associazione SEDS studenti volti allo sviluppo del Settore Spaziale e la distribuzione di opuscoli e gadget a cura della Coldiretti di Alessandria.

Nel parco del castello dei Paleologi saranno presenti i seguenti Enti e Associazioni: Polizia di Stato con reparto a cavallo, il Gruppo Carabinieri Forestale, il Nucleo faunistico della Provincia di Alessandria, l’Associazione Pro Natura e il Centro Educazione Ambientale, la Protezione Civile Alpina sezione A. Calissano.

In piazza Italia saranno presenti l’Automobile Club di Alessandria con quattro attività principali:

– la Staffetta della Sicurezza rivolto alle scuole primarie attraverso attività pratiche, giochi di squadra e momenti di sperimentazione diretta, bambini e ragazzi saranno coinvolti in esperienze pensate per sviluppare consapevolezza dell’importanza della mobilità sostenibile e il Blind Box – Indovina la mobilità, i partecipanti inseriranno le mani all’interno di una scatola chiusa, al buio e utilizzando esclusivamente il tatto, dovranno indovinare l’oggetto nascosto. L’attività stimola curiosità, osservazione e memoria sensoriale, trasformando il gioco in un’occasione per parlare di sicurezza.

– la Caccia ai segnali rivolto alle scuole secondarie di I grado. All’interno di un perimetro definito verranno nascosti diversi cartelli stradali. Ogni gruppo avrà una missione specifica: un gruppo cercherà i cartelli di pericolo, il secondo gruppo i cartelli di divieto e il terzo gruppo i cartelli informativi. L’attività valorizza orientamento, collaborazione, rapidità di osservazione e capacità di riconoscere la segnaletica, trasformando la conoscenza delle regole in una sfida dinamica e partecipata.

– percorso Alcol-vista rivolto alle scuole superiori. L’attività propone un’esperienza diretta di sensibilizzazione sui rischi della guida in stato di alterazione.

Attraverso l’utilizzo di specifici strumenti di simulazione, gli studenti affronteranno un breve percorso che riproduce alcune condizioni di percezione alterata, mettendo in evidenza difficoltà di coordinazione, valutazione delle distanze, equilibrio e tempi di reazione.

L’obiettivo è promuovere una riflessione responsabile sui comportamenti corretti da adottare nella mobilità quotidiana e sulla tutela della propria sicurezza e di quella degli altri.

In piazza Italia ci saranno altresì:

la Polizia Stradale con uno stand ed il Pullman Azzurro, un’aula didattica itinerante dedicata all’educazione stradale. Viaggia in tutta Italia per insegnare la sicurezza a bambini e adulti attraverso giochi, simulatori di guida e filmati interattivi. Il mezzo fa tappa in scuole, piazze e grandi eventi, spesso accompagnato da altri veicoli della Polizia di Stato.

AMAG Mobilità con l’esposizione di due nuovi bus elettrici di ultima generazione. I bus elettrici sono fondamentali perché azzerano le emissioni locali di inquinanti e CO2, migliorando la salute pubblica e contrastando il cambiamento climatico. Grazie alla silenziosità e all’efficienza del motore, riducono lo stress urbano e i costi operativi a lungo termine. Rappresentano inoltre il pilastro per l’indipendenza energetica delle città, integrandosi perfettamente con le fonti rinnovabili.

Saranno presenti mezzi, attrezzature e personale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile, Gruppo AIB Piemonte, Croce Rossa Italiana comitato di Acqui Terme e Cassine, CRI corpo volontario militare, la Polizia di Stato con gli artificieri e il gruppo cinofilo, Associazione Donatori Nati, Polizia Locale di Acqui Terme, Croce Bianca di Acqui Terme, Misericordia di Acqui Terme ecc…

L’evento proseguirà alle ore 11 presso l’Anfiteatro Verdi in piazza Conciliazione con il saluto delle Autorità presenti e lo spettacolo MUSIC TIME a cura di ANIMIAMO EVENTI per gli studenti delle scuole primarie.

Alle ore 12.15 La manifestazione si concluderà con l’ammaina bandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini alla presenza dei rappresentanti delle sezioni di Alessandria, Acqui Terme e Casale Monferrato e dei rappresentanti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e le Associazioni di Pubblica Assistenza e Protezione Civile, insegnanti e studenti delle scuole superiori.

Venerdì 29 maggio | Ore 15:00

Dove: Aula Magna DISIT (UPO – Università del Piemonte Orientale), Alessandria

Cerimonia di Premiazione: “Adotta una terra rara” Evento conclusivo dedicato alle scuole secondarie di secondo grado della provincia, per premiare la creatività e l’impegno scientifico verso le nuove frontiere della sostenibilità tecnologica.

Unisciti a noi. Il Festival Diffuso della Sostenibilità è un’occasione per riscoprire il legame con il nostro territorio e per diventare, insieme, custodi consapevoli del mondo che verrà.

Un Ringraziamento Speciale

La realizzazione di questo Festival è stata possibile grazie alla sinergia tra numerose realtà del territorio. Si ringraziano per il prezioso contributo:

Istituzioni e Sicurezza: Provincia di Alessandria, UPO Università del Piemonte Orientale, DAIRI – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria e dell’ASL AL, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Città di Acqui Terme, Polizia di Stato, Carabinieri e Gruppo Carabinieri Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Acqui Terme, Vigili del Fuoco, Motorizzazione Civile, Automobile Club Alessandria, Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria.

Provincia di Alessandria, UPO Università del Piemonte Orientale, DAIRI – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria e dell’ASL AL, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Città di Acqui Terme, Polizia di Stato, Carabinieri e Gruppo Carabinieri Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Acqui Terme, Vigili del Fuoco, Motorizzazione Civile, Automobile Club Alessandria, Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria. Ambiente e Territorio: ARAL, AMAG Mobilità, Coldiretti Alessandria e Campagna AMICA.

ARAL, AMAG Mobilità, Coldiretti Alessandria e Campagna AMICA. Sociale e Soccorso: Croce Rossa comitato di Acqui e comitato di Cassine, Croce Bianca Acqui Terme, Croce Rossa Italia corpo volontario militare, Croce Verde Alessandria, Confraternita della Misericordia Acqui Terme, Protezione Civile coord. Provinciale, Associazione Donatori Nati, Gruppo AIB Piemonte.

Croce Rossa comitato di Acqui e comitato di Cassine, Croce Bianca Acqui Terme, Croce Rossa Italia corpo volontario militare, Croce Verde Alessandria, Confraternita della Misericordia Acqui Terme, Protezione Civile coord. Provinciale, Associazione Donatori Nati, Gruppo AIB Piemonte. Associazioni e Partner: ANA Associazione Nazionale Alpini sezione di Alessandria, sezione di Acqui Terme e sezione di Casale Monferrato, AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Alessandria e Asti, ANIMIAMO Eventi, Associazione SEDS, Associazione Cultura e Sviluppo, Associazione Pro Natura e Centro Educazione Ambientale, Associazione volontari protezione civile Acqui Terme.

ANA Associazione Nazionale Alpini sezione di Alessandria, sezione di Acqui Terme e sezione di Casale Monferrato, AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Alessandria e Asti, ANIMIAMO Eventi, Associazione SEDS, Associazione Cultura e Sviluppo, Associazione Pro Natura e Centro Educazione Ambientale, Associazione volontari protezione civile Acqui Terme. Media partner: Radio Gold TV, 2P Solutions.

Dichiarazioni:

“Lo sviluppo sostenibile – afferma Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – è oggi l’unica strada percorribile per offrire alle nostre comunità un futuro che sia in grado di conciliare benessere e rispetto dell’ambiente, puntando sulla qualità di vita e il rispetto/valorizzazione delle risorse primarie. L’acqua, in particolare, è al centro di tutte le politiche di biodiversità dell’Agenda 2030, senza naturalmente trascurare altri temi essenziali come il binomio salute alimentazione, la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili. Per questo, come Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, promuoviamo con convinzione questa prima edizione del Festival Diffuso della Sostenibilità, che attraverso un percorso itinerante e una serie di significativi appuntamenti ad Acqui Terme e in diversi altri centri della nostra provincia, da Alessandria a Casale Monferrato, contribuisce a diffondere nelle comunità locali, con particolare riferimento alle scuole, una cultura di rispetto e attenzione per l’ecosistema che ci circonda: il miglior investimento possibile per il futuro delle nuove generazioni”.

Il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, professor Menico Rizzi, ha commentato: «L’Ateneo è da sempre in prima linea nel promuovere la cultura della responsabilità ambientale e sociale. Questo Festival rappresenta un’occasione straordinaria per portare la conoscenza fuori dalle aule universitarie, dialogando direttamente con la collettività. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare nella nostra Aula Magna del DISIT ad Alessandria la cerimonia conclusiva “Adotta una terra rara”: vedere gli studenti delle scuole secondarie cimentarsi con dedizione e creatività sulle nuove frontiere della sostenibilità tecnologica è la prova che il futuro si costruisce insieme, valorizzando l’impegno delle giovani generazioni».

“Il Festival Diffuso della Sostenibilità rappresenta un’importante occasione di incontro, riflessione e partecipazione per tutto il territorio. Acqui Terme è orgogliosa di ospitare una manifestazione che mette al centro temi fondamentali come la tutela dell’ambiente, la salute, la sicurezza, la mobilità sostenibile e il ruolo dell’educazione nella costruzione di una società più consapevole” – dichiarano il Sindaco di Acqui Terme dott. Danilo Rapetti Sardo Martini e l’Assessore alla Cultura dott. Michele Gallizzi – “Attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni, delle istituzioni e del mondo della cultura, il Festival vuole trasformare gli obiettivi dell’Agenda 2030 in esperienze concrete, accessibili e condivise. Musica, teatro, laboratori, incontri e attività sul territorio diventano così strumenti per sensibilizzare cittadini e giovani generazioni sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e sostenibili. La straordinaria collaborazione tra enti pubblici, realtà associative e partner del territorio dimostra quanto sia forte la volontà comune di costruire un futuro più attento alle persone, all’ambiente e alla qualità della vita. Acqui Terme conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative culturali e sociali capaci di generare consapevolezza, partecipazione e senso di comunità.”