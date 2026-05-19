ASSAGGIATORTONA E DINTORNI

PROPONE:

  1. MAINSTREAT
    Borburger €10,00
    pane del contadino, burger di Fassona, formaggio filante, insalata di cappuccio e maionese
    Pulled pork €10,00
    bun al sesamo, pulled pork, cipolla caramellata, salsa BBQ, cheddar e insalata gentile
    Vegan Burger €10,00
    pane del contadino, burger vegano, maionese veg al basilico, insalata
  2. MACELLERIA TEDESCHI
    Cannolo Tartare €6,00
    Tacos Tartare €5,00
    Cannolo Vegano €6,00
    Tacos Vegano €5,00
  3. RISTORANTE BELVEDERE
    La tasca con pancetta porchettata del Belvedere 1919
    La tasca con pancetta porchettata con salsa verde del Belvedere 1919
    Le altre specialità di Billi € da 7,00 a 10,00
  4. LA FUNGAIA
    Funghi porcini fritti €8,00
  5. IPER TORTONA
    Hamburger di Fassona piemontese (anche in versione Veg.) €8,00
    Piatto Agnolotti (anche Veg.) con sugo di brasato €8,00
    Macedonia €3,00
    Cupcake €2,00
  6. M.E.S.I. di Arsura Enrico
    Selezione di salumi €5,00
  7. CRISTINA BOTTEGA DEL SAPORE

Panino con formaggio accomodato della tradizione Garbagnola, pancetta, noci e miele km 0 €8,50
Pane e salame €4,50
Pre-dessert cono con formaggio accomodato, frutta fresca e miele km 0 €3,50

  1. ORTOLANA DERTHONA
    Kit aperitivo vegetale: bites di verdure, ortolana Derthona e mais soffiato aromatizzato €8,00
    Spirito Stella: liquori 21° aromatizzati alle nostre erbe €4,00
  2. I FORMAGGI DI GUIDO
    Piatto misto di formaggi dalla pasta filata allo stagionato €6,00
    Panino caldo con stracciatella e affettato €8,00
    Sorpresa take away €5,00
  3. TERRE DI SARIZZOLA
    Panino con salame nobile del Giarolo €5,00
    Panino con salame cotto €5,00
    Panino con pasta di salame €5,00
  4. LOCANDA COSTA DEI VIGNETI
    Mini Pinsa con porchetta del “Salumificio Pernigotti”, Mattonello di Tenuta Ca’ Bella, peperoni e
    cipolla rossa alla birra di Gedeone €8,00
    Mini Pinsa con lonzardo del “Salumificio Pernigotti”, Erborinato di pecora di Tenuta Ca’ Bella,
    rucola e miele di castagno dell’apicoltura “Dietro il montegrande” €8,00
  5. IL GRANDE AIRONE
    Antipasto del Campionissimo €10,00
    Plin alle nocciole €10,00
    Pasticceria secca €5,00
  6. FORESTERIA LA MERLINA
    Squiccia Derthona con salame cotto e mollana di Montebore / cioccolato o marmellata €10,00
    Panino “Angeli con lo spago” con salame nobile del Giarolo €8,00
    Panino “Angeli con lo spago” e stracciatella di latte vaccino €10,00
  7. VALLI UNITE
    Tartare di carne biologica ns. produzione di Fassone Piemontese con maionese, rafano e
    giardiniera fatta in casa con pane di nostra produzione €10,00
  8. DOLCEMENTE PASTRY LAB
    Coda d’aragosta sfogliata con vitello tonnato €8,00
    Dolce codine di aragosta gusti misti €5,00 (2 pz.)
  9. WALLY’S PUB
    Coppetta con tartare di Fassona marinata nella birra di Cascina Motta, cracker al formaggio di
    Dolcemente Pastry Lab e scelta tra scaglie di Montebore o erbetta cipollina €8,00
    Torta alla Guinnes €5,00
  10. AGRITURISMO LA CAPANNA
    Panino con stracotto di pecora €8,00
    Frittoli di maiale €6,00
  11. RISTORANTE MONTECARLO
    Agnolotti fritti €8,00
  12. MONTALDO LUCA
    Piatto di formaggi a latte crudo di capra con varie affinature e pane Grosso di Tortona €8,00
  13. VINERIA DERTHONA
    Ravioli al sugo Derthona (porzione intera) €10,00
    Ravioli al sugo Derthona (mezza porzione) €5,00
  14. SALUMERIA BOTTI
    Panino con salame/coppa/pancetta/salame cotto €7,00
    Piattino con tris di assaggi (salame-coppa-pancetta) €10,00
  15. BIBO Cucina di Fuoco e Fumo
    Pasta e fagioli cotta in affumicatore con legno di melo €10,00
    Bbq ribs e coleslow salad (costine e insalata di cavolo) €10,00
  16. CICCIO BISTROT
    Montebore in carrozza €7,00
    montebore di cascina Ca’ Bella in crosta di pane in cassetta e fritto
  17. LA TULA
    Montebore fritto €10,00
    Malfatti di spinaci con cremoso di montebore e granella di nocciola IGP €10,00

YogurTula miele allo zafferano Stille di Luna e granella di nocciola €5,00

  1. CALEN RISTORANTE
    Waffle con sugo alla genovese, “stracotto di manzo con cipolle stufate”, crema di parmigiano
    €10,00
    Dolce Waffle al tiramisù €8,00
  2. SORLINI GIANLUCA AZ. AGR.
    Frutta fresca e macedonia di frutta €5,00
    Sangria bianca e rossa €5,00
    Sidro di mele €5,00 / 7,00
  3. SALUMERIA MUTTI ENNIO
    Panini €5,00
    Piatto degustazione affettati misti €8,00
  4. LA NUOVA VALLE
    Rosetta con il salame nobile del Cianta €7,00
  5. L’ERICA DI ROBERTO
    Perle del Giarolo €10,00
    polpette di pasta di salame (La cantina del Cianta), farcite con formaggio vaccino (I formaggi di Guido),
    panate e fritte
  6. BILLIS OSTERIA
    Krapfen al ragù €8,00
    Krapfen funghi porcini €8,00
    Krapfen alla crema pasticcera e pesche sciroppate €8,00
  7. ANNA GHISOLFI
    Riso, pomodoro, fragole e profumo di rose €10,00
    Malfatti zucchine e montebore €10,00
  8. CASEIFICIO TERRE DEL GIAROLO
    Piatto Terre del Giarolo gourmet €8,00
    formaggi a latte crudo di propria produzione, accompagnati da grissini al montebore e confetture / miele
  9. CIVICO 4
    Lievitato allo zafferano, sfilacciato di maialino, toma dolce “capra amica”, bbq al Monleale €10,00

Dolce: éclair alla nocciola Piemonte e popcorn caramellati €8,00

  1. THE BRIDGE DRINK & FOOD
    Le Bridgette €10,00
    bombette di capocollo, formaggio vaccino, pancetta del Cianta accompagnata con fetta di pane di
    Altamura
    I Cicchetti The Bridge €10,00
    crostini di pane grano duro by La Tostaccia, stracciatella by Guido Formaggi e acciughe Premium del
    Cantabrico
  2. LA PESA
    Pizza fritta classica €5,00
    Pizza fritta vegana €5,00
    Pizza fritta Derthona Crunch €8,00
    impasto verde alle erbe di campo e basilico, ragù con pasta di salame nobile del Giarolo al Timorasso,
    profumo di cipollotto di Molino, crumble di pinoli al basilico, cremoso di formaggi
    Dolce “glassa e cristalli di zucchero” €5,00
  3. BUONOVERO
    Timoty Smash €9,50
    bun, smash singola, pancetta al forno, mongiardino di pecora, salsa al timorasso
  4. RISTORANTE IL PANSON
    Taco con tartare di scottona, cipolla caramellata e maionese al lime €8,00
    Tiramisù da passeggio €5,00
  5. AGAPE – Coop. Soc. CARITAS
    Trippa alla Tortonese €8,00
  6. LA ROCCA DEI VECCHI E NUOVI SAPORI
    Farinata senza glutine, vegana e vegetariana €7,00 (a porzione)
  7. L’APE…sa di pizza e territorio by La Pesa Catering
    Pizzette nel forno a legna €5,00
  8. TRUCKTORIA DI GAVI
    Risotto al Gavi €7,00
    Fritti nell’ostia €6,00
    Canestrelli al vino bianco di Gavi €3,00
  9. LA FARINATA DI LUCIO
    Farinata di ceci €6,00 (a porzione)
    piatto vegano adatto anche per celiaci
  10. AREA INTERVISTE
  11. SHOW COOKING
    assaggia 20
    Tortona 26
    22.23.24 MAGGIO
    30ª EDIZIONE