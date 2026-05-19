ASSAGGIATORTONA E DINTORNI
PROPONE:
- MAINSTREAT
Borburger €10,00
pane del contadino, burger di Fassona, formaggio filante, insalata di cappuccio e maionese
Pulled pork €10,00
bun al sesamo, pulled pork, cipolla caramellata, salsa BBQ, cheddar e insalata gentile
Vegan Burger €10,00
pane del contadino, burger vegano, maionese veg al basilico, insalata
- MACELLERIA TEDESCHI
Cannolo Tartare €6,00
Tacos Tartare €5,00
Cannolo Vegano €6,00
Tacos Vegano €5,00
- RISTORANTE BELVEDERE
La tasca con pancetta porchettata del Belvedere 1919
La tasca con pancetta porchettata con salsa verde del Belvedere 1919
Le altre specialità di Billi € da 7,00 a 10,00
- LA FUNGAIA
Funghi porcini fritti €8,00
- IPER TORTONA
Hamburger di Fassona piemontese (anche in versione Veg.) €8,00
Piatto Agnolotti (anche Veg.) con sugo di brasato €8,00
Macedonia €3,00
Cupcake €2,00
- M.E.S.I. di Arsura Enrico
Selezione di salumi €5,00
- CRISTINA BOTTEGA DEL SAPORE
Panino con formaggio accomodato della tradizione Garbagnola, pancetta, noci e miele km 0 €8,50
Pane e salame €4,50
Pre-dessert cono con formaggio accomodato, frutta fresca e miele km 0 €3,50
- ORTOLANA DERTHONA
Kit aperitivo vegetale: bites di verdure, ortolana Derthona e mais soffiato aromatizzato €8,00
Spirito Stella: liquori 21° aromatizzati alle nostre erbe €4,00
- I FORMAGGI DI GUIDO
Piatto misto di formaggi dalla pasta filata allo stagionato €6,00
Panino caldo con stracciatella e affettato €8,00
Sorpresa take away €5,00
- TERRE DI SARIZZOLA
Panino con salame nobile del Giarolo €5,00
Panino con salame cotto €5,00
Panino con pasta di salame €5,00
- LOCANDA COSTA DEI VIGNETI
Mini Pinsa con porchetta del “Salumificio Pernigotti”, Mattonello di Tenuta Ca’ Bella, peperoni e
cipolla rossa alla birra di Gedeone €8,00
Mini Pinsa con lonzardo del “Salumificio Pernigotti”, Erborinato di pecora di Tenuta Ca’ Bella,
rucola e miele di castagno dell’apicoltura “Dietro il montegrande” €8,00
- IL GRANDE AIRONE
Antipasto del Campionissimo €10,00
Plin alle nocciole €10,00
Pasticceria secca €5,00
- FORESTERIA LA MERLINA
Squiccia Derthona con salame cotto e mollana di Montebore / cioccolato o marmellata €10,00
Panino “Angeli con lo spago” con salame nobile del Giarolo €8,00
Panino “Angeli con lo spago” e stracciatella di latte vaccino €10,00
- VALLI UNITE
Tartare di carne biologica ns. produzione di Fassone Piemontese con maionese, rafano e
giardiniera fatta in casa con pane di nostra produzione €10,00
- DOLCEMENTE PASTRY LAB
Coda d’aragosta sfogliata con vitello tonnato €8,00
Dolce codine di aragosta gusti misti €5,00 (2 pz.)
- WALLY’S PUB
Coppetta con tartare di Fassona marinata nella birra di Cascina Motta, cracker al formaggio di
Dolcemente Pastry Lab e scelta tra scaglie di Montebore o erbetta cipollina €8,00
Torta alla Guinnes €5,00
- AGRITURISMO LA CAPANNA
Panino con stracotto di pecora €8,00
Frittoli di maiale €6,00
- RISTORANTE MONTECARLO
Agnolotti fritti €8,00
- MONTALDO LUCA
Piatto di formaggi a latte crudo di capra con varie affinature e pane Grosso di Tortona €8,00
- VINERIA DERTHONA
Ravioli al sugo Derthona (porzione intera) €10,00
Ravioli al sugo Derthona (mezza porzione) €5,00
- SALUMERIA BOTTI
Panino con salame/coppa/pancetta/salame cotto €7,00
Piattino con tris di assaggi (salame-coppa-pancetta) €10,00
- BIBO Cucina di Fuoco e Fumo
Pasta e fagioli cotta in affumicatore con legno di melo €10,00
Bbq ribs e coleslow salad (costine e insalata di cavolo) €10,00
- CICCIO BISTROT
Montebore in carrozza €7,00
montebore di cascina Ca’ Bella in crosta di pane in cassetta e fritto
- LA TULA
Montebore fritto €10,00
Malfatti di spinaci con cremoso di montebore e granella di nocciola IGP €10,00
YogurTula miele allo zafferano Stille di Luna e granella di nocciola €5,00
- CALEN RISTORANTE
Waffle con sugo alla genovese, “stracotto di manzo con cipolle stufate”, crema di parmigiano
€10,00
Dolce Waffle al tiramisù €8,00
- SORLINI GIANLUCA AZ. AGR.
Frutta fresca e macedonia di frutta €5,00
Sangria bianca e rossa €5,00
Sidro di mele €5,00 / 7,00
- SALUMERIA MUTTI ENNIO
Panini €5,00
Piatto degustazione affettati misti €8,00
- LA NUOVA VALLE
Rosetta con il salame nobile del Cianta €7,00
- L’ERICA DI ROBERTO
Perle del Giarolo €10,00
polpette di pasta di salame (La cantina del Cianta), farcite con formaggio vaccino (I formaggi di Guido),
panate e fritte
- BILLIS OSTERIA
Krapfen al ragù €8,00
Krapfen funghi porcini €8,00
Krapfen alla crema pasticcera e pesche sciroppate €8,00
- ANNA GHISOLFI
Riso, pomodoro, fragole e profumo di rose €10,00
Malfatti zucchine e montebore €10,00
- CASEIFICIO TERRE DEL GIAROLO
Piatto Terre del Giarolo gourmet €8,00
formaggi a latte crudo di propria produzione, accompagnati da grissini al montebore e confetture / miele
- CIVICO 4
Lievitato allo zafferano, sfilacciato di maialino, toma dolce “capra amica”, bbq al Monleale €10,00
Dolce: éclair alla nocciola Piemonte e popcorn caramellati €8,00
- THE BRIDGE DRINK & FOOD
Le Bridgette €10,00
bombette di capocollo, formaggio vaccino, pancetta del Cianta accompagnata con fetta di pane di
Altamura
I Cicchetti The Bridge €10,00
crostini di pane grano duro by La Tostaccia, stracciatella by Guido Formaggi e acciughe Premium del
Cantabrico
- LA PESA
Pizza fritta classica €5,00
Pizza fritta vegana €5,00
Pizza fritta Derthona Crunch €8,00
impasto verde alle erbe di campo e basilico, ragù con pasta di salame nobile del Giarolo al Timorasso,
profumo di cipollotto di Molino, crumble di pinoli al basilico, cremoso di formaggi
Dolce “glassa e cristalli di zucchero” €5,00
- BUONOVERO
Timoty Smash €9,50
bun, smash singola, pancetta al forno, mongiardino di pecora, salsa al timorasso
- RISTORANTE IL PANSON
Taco con tartare di scottona, cipolla caramellata e maionese al lime €8,00
Tiramisù da passeggio €5,00
- AGAPE – Coop. Soc. CARITAS
Trippa alla Tortonese €8,00
- LA ROCCA DEI VECCHI E NUOVI SAPORI
Farinata senza glutine, vegana e vegetariana €7,00 (a porzione)
- L’APE…sa di pizza e territorio by La Pesa Catering
Pizzette nel forno a legna €5,00
- TRUCKTORIA DI GAVI
Risotto al Gavi €7,00
Fritti nell’ostia €6,00
Canestrelli al vino bianco di Gavi €3,00
- LA FARINATA DI LUCIO
Farinata di ceci €6,00 (a porzione)
piatto vegano adatto anche per celiaci
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- SHOW COOKING
assaggia 20
Tortona 26
22.23.24 MAGGIO
30ª EDIZIONE