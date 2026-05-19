ASSAGGIATORTONA E DINTORNI

PROPONE:

MAINSTREAT

Borburger €10,00

pane del contadino, burger di Fassona, formaggio filante, insalata di cappuccio e maionese

Pulled pork €10,00

bun al sesamo, pulled pork, cipolla caramellata, salsa BBQ, cheddar e insalata gentile

Vegan Burger €10,00

pane del contadino, burger vegano, maionese veg al basilico, insalata MACELLERIA TEDESCHI

Cannolo Tartare €6,00

Tacos Tartare €5,00

Cannolo Vegano €6,00

Tacos Vegano €5,00 RISTORANTE BELVEDERE

La tasca con pancetta porchettata del Belvedere 1919

La tasca con pancetta porchettata con salsa verde del Belvedere 1919

Le altre specialità di Billi € da 7,00 a 10,00 LA FUNGAIA

Funghi porcini fritti €8,00 IPER TORTONA

Hamburger di Fassona piemontese (anche in versione Veg.) €8,00

Piatto Agnolotti (anche Veg.) con sugo di brasato €8,00

Macedonia €3,00

Cupcake €2,00 M.E.S.I. di Arsura Enrico

Selezione di salumi €5,00 CRISTINA BOTTEGA DEL SAPORE

Panino con formaggio accomodato della tradizione Garbagnola, pancetta, noci e miele km 0 €8,50

Pane e salame €4,50

Pre-dessert cono con formaggio accomodato, frutta fresca e miele km 0 €3,50

ORTOLANA DERTHONA

Kit aperitivo vegetale: bites di verdure, ortolana Derthona e mais soffiato aromatizzato €8,00

Spirito Stella: liquori 21° aromatizzati alle nostre erbe €4,00 I FORMAGGI DI GUIDO

Piatto misto di formaggi dalla pasta filata allo stagionato €6,00

Panino caldo con stracciatella e affettato €8,00

Sorpresa take away €5,00 TERRE DI SARIZZOLA

Panino con salame nobile del Giarolo €5,00

Panino con salame cotto €5,00

Panino con pasta di salame €5,00 LOCANDA COSTA DEI VIGNETI

Mini Pinsa con porchetta del “Salumificio Pernigotti”, Mattonello di Tenuta Ca’ Bella, peperoni e

cipolla rossa alla birra di Gedeone €8,00

Mini Pinsa con lonzardo del “Salumificio Pernigotti”, Erborinato di pecora di Tenuta Ca’ Bella,

rucola e miele di castagno dell’apicoltura “Dietro il montegrande” €8,00 IL GRANDE AIRONE

Antipasto del Campionissimo €10,00

Plin alle nocciole €10,00

Pasticceria secca €5,00 FORESTERIA LA MERLINA

Squiccia Derthona con salame cotto e mollana di Montebore / cioccolato o marmellata €10,00

Panino “Angeli con lo spago” con salame nobile del Giarolo €8,00

Panino “Angeli con lo spago” e stracciatella di latte vaccino €10,00 VALLI UNITE

Tartare di carne biologica ns. produzione di Fassone Piemontese con maionese, rafano e

giardiniera fatta in casa con pane di nostra produzione €10,00 DOLCEMENTE PASTRY LAB

Coda d’aragosta sfogliata con vitello tonnato €8,00

Dolce codine di aragosta gusti misti €5,00 (2 pz.) WALLY’S PUB

Coppetta con tartare di Fassona marinata nella birra di Cascina Motta, cracker al formaggio di

Dolcemente Pastry Lab e scelta tra scaglie di Montebore o erbetta cipollina €8,00

Torta alla Guinnes €5,00 AGRITURISMO LA CAPANNA

Panino con stracotto di pecora €8,00

Frittoli di maiale €6,00 RISTORANTE MONTECARLO

Agnolotti fritti €8,00 MONTALDO LUCA

Piatto di formaggi a latte crudo di capra con varie affinature e pane Grosso di Tortona €8,00 VINERIA DERTHONA

Ravioli al sugo Derthona (porzione intera) €10,00

Ravioli al sugo Derthona (mezza porzione) €5,00 SALUMERIA BOTTI

Panino con salame/coppa/pancetta/salame cotto €7,00

Piattino con tris di assaggi (salame-coppa-pancetta) €10,00 BIBO Cucina di Fuoco e Fumo

Pasta e fagioli cotta in affumicatore con legno di melo €10,00

Bbq ribs e coleslow salad (costine e insalata di cavolo) €10,00 CICCIO BISTROT

Montebore in carrozza €7,00

montebore di cascina Ca’ Bella in crosta di pane in cassetta e fritto LA TULA

Montebore fritto €10,00

Malfatti di spinaci con cremoso di montebore e granella di nocciola IGP €10,00

YogurTula miele allo zafferano Stille di Luna e granella di nocciola €5,00

CALEN RISTORANTE

Waffle con sugo alla genovese, “stracotto di manzo con cipolle stufate”, crema di parmigiano

€10,00

Dolce Waffle al tiramisù €8,00 SORLINI GIANLUCA AZ. AGR.

Frutta fresca e macedonia di frutta €5,00

Sangria bianca e rossa €5,00

Sidro di mele €5,00 / 7,00 SALUMERIA MUTTI ENNIO

Panini €5,00

Piatto degustazione affettati misti €8,00 LA NUOVA VALLE

Rosetta con il salame nobile del Cianta €7,00 L’ERICA DI ROBERTO

Perle del Giarolo €10,00

polpette di pasta di salame (La cantina del Cianta), farcite con formaggio vaccino (I formaggi di Guido),

panate e fritte BILLIS OSTERIA

Krapfen al ragù €8,00

Krapfen funghi porcini €8,00

Krapfen alla crema pasticcera e pesche sciroppate €8,00 ANNA GHISOLFI

Riso, pomodoro, fragole e profumo di rose €10,00

Malfatti zucchine e montebore €10,00 CASEIFICIO TERRE DEL GIAROLO

Piatto Terre del Giarolo gourmet €8,00

formaggi a latte crudo di propria produzione, accompagnati da grissini al montebore e confetture / miele CIVICO 4

Lievitato allo zafferano, sfilacciato di maialino, toma dolce “capra amica”, bbq al Monleale €10,00

Dolce: éclair alla nocciola Piemonte e popcorn caramellati €8,00

THE BRIDGE DRINK & FOOD

Le Bridgette €10,00

bombette di capocollo, formaggio vaccino, pancetta del Cianta accompagnata con fetta di pane di

Altamura

I Cicchetti The Bridge €10,00

crostini di pane grano duro by La Tostaccia, stracciatella by Guido Formaggi e acciughe Premium del

Cantabrico LA PESA

Pizza fritta classica €5,00

Pizza fritta vegana €5,00

Pizza fritta Derthona Crunch €8,00

impasto verde alle erbe di campo e basilico, ragù con pasta di salame nobile del Giarolo al Timorasso,

profumo di cipollotto di Molino, crumble di pinoli al basilico, cremoso di formaggi

Dolce “glassa e cristalli di zucchero” €5,00 BUONOVERO

Timoty Smash €9,50

bun, smash singola, pancetta al forno, mongiardino di pecora, salsa al timorasso RISTORANTE IL PANSON

Taco con tartare di scottona, cipolla caramellata e maionese al lime €8,00

Tiramisù da passeggio €5,00 AGAPE – Coop. Soc. CARITAS

Trippa alla Tortonese €8,00 LA ROCCA DEI VECCHI E NUOVI SAPORI

Farinata senza glutine, vegana e vegetariana €7,00 (a porzione) L’APE…sa di pizza e territorio by La Pesa Catering

Pizzette nel forno a legna €5,00 TRUCKTORIA DI GAVI

Risotto al Gavi €7,00

Fritti nell’ostia €6,00

Canestrelli al vino bianco di Gavi €3,00 LA FARINATA DI LUCIO

Farinata di ceci €6,00 (a porzione)

piatto vegano adatto anche per celiaci AREA INTERVISTE SHOW COOKING

assaggia 20

Tortona 26

22.23.24 MAGGIO

30ª EDIZIONE