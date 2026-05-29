Prende ufficialmente forma il calendario completo del San Giorgio Festival 2026, la rassegna estiva curata da Gruppo Audere che animerà la Cittadella di Alessandria con un programma dedicato a musica, spettacolo, narrazione e intrattenimento.

L’edizione 2026 conferma la volontà del festival di proporre un’offerta trasversale, capace di coinvolgere pubblici differenti attraverso appuntamenti che spaziano dal concerto live agli eventi esperienziali, fino al teatro e al racconto sportivo.

Tra le novità del programma entra ufficialmente anche la “Holi Splash Run”, in calendario il 21 giugno dalle ore 16, un evento colorato e partecipativo pensato per trasformare la Cittadella in uno spazio di aggregazione e divertimento aperto a tutte le età.

Il calendario completo ad oggi confermato prevede:

20 giugno: “La vita a 30 anni – Festival Edition”, serata-evento tra musica, racconto e intrattenimento generazionale

21 giugno: “Holi Splash Run”

25 giugno: Arisa in concerto

26 giugno: Nek in concerto

28 giugno: Federico Buffa con “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba”, dedicato a Kobe Bryant

30 giugno: Marco Masini in concerto

La rassegna si inserisce all’interno di un progetto più ampio volto a creare occasioni di incontro, partecipazione e promozione culturale attraverso eventi di qualità e una programmazione capace di dialogare con pubblici diversi.

Ulteriori informazioni, aggiornamenti e dettagli sugli eventi saranno comunicati attraverso i canali social istituzionali e quelli ufficiali della manifestazione.

Biglietti disponibili su https://www.ticketone.it/artist/san-giorgio-festival/

Per maggiori informazioni è possibile contattare Gruppo Audere scrivendo a press@audere.srl.