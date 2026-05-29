Prende ufficialmente forma il calendario completo del San Giorgio Festival 2026, la rassegna estiva curata da Gruppo Audere che animerà la Cittadella di Alessandria con un programma dedicato a musica, spettacolo, narrazione e intrattenimento.
L’edizione 2026 conferma la volontà del festival di proporre un’offerta trasversale, capace di coinvolgere pubblici differenti attraverso appuntamenti che spaziano dal concerto live agli eventi esperienziali, fino al teatro e al racconto sportivo.
Tra le novità del programma entra ufficialmente anche la “Holi Splash Run”, in calendario il 21 giugno dalle ore 16, un evento colorato e partecipativo pensato per trasformare la Cittadella in uno spazio di aggregazione e divertimento aperto a tutte le età.
Il calendario completo ad oggi confermato prevede:
- 20 giugno: “La vita a 30 anni – Festival Edition”, serata-evento tra musica, racconto e intrattenimento generazionale
- 21 giugno: “Holi Splash Run”
- 25 giugno: Arisa in concerto
- 26 giugno: Nek in concerto
- 28 giugno: Federico Buffa con “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba”, dedicato a Kobe Bryant
- 30 giugno: Marco Masini in concerto
La rassegna si inserisce all’interno di un progetto più ampio volto a creare occasioni di incontro, partecipazione e promozione culturale attraverso eventi di qualità e una programmazione capace di dialogare con pubblici diversi.
Ulteriori informazioni, aggiornamenti e dettagli sugli eventi saranno comunicati attraverso i canali social istituzionali e quelli ufficiali della manifestazione.
Biglietti disponibili su https://www.ticketone.it/artist/san-giorgio-festival/
Per maggiori informazioni è possibile contattare Gruppo Audere scrivendo a press@audere.srl.