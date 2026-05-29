Una mattinata interamente dedicata ai valori della comunità, al servizio per il territorio e alla memoria storica. Il Comune chiama a raccolta i cittadini per le celebrazioni ufficiali: in vetrina i mezzi delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. Alle 11.15 la presentazione dei lavori ai giardini di Porta San Quirico.

Il Comune di Tortona si prepara a onorare la Festa della Repubblica. Nella giornata del 2 giugno, la città vivrà una mattinata istituzionale profondamente incentrata sui valori fondanti della comunità, sulla memoria storica e sull’incessante servizio prestato quotidianamente al territorio e alla cittadinanza.

Il programma ufficiale delle celebrazioni si aprirà alle ore 10.00 nella centralissima Piazza del Duomo. Qui è previsto il ritrovo e lo schieramento dei mezzi operativi in dotazione alle Forze dell’Ordine, alle unità di Soccorso e alla Protezione Civile: un’occasione importante per stringersi idealmente attorno a chi vigila sulla sicurezza di tutti.

Successivamente, la manifestazione si sposterà presso i giardini di Porta San Quirico. Alle ore 11.15, infatti, verranno presentati ufficialmente al pubblico i lavori di ripristino che hanno interessato il monumento alla memoria di Giuseppe Romita, restituendo il giusto decoro a un simbolo importante per la memoria collettiva locale.

La mattinata di festa istituzionale proseguirà poi alle ore 11.45, quando prenderà il via il suggestivo corteo dei mezzi che sfileranno per le vie cittadine. Il momento culminante e conclusivo della cerimonia è fissato per le ore 12.00, con il tradizionale rito dell’alzabandiera che si terrà nella suggestiva cornice della Torre del Castello.

L’Amministrazione comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare numerosa agli appuntamenti in programma, per condividere insieme un momento di forte spirito repubblicano.