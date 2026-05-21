Giunta alla sua terza edizione, dal 29 maggio al 3 giugno 2026, prenderà avvio la manifestazione cicloturistica che intende rendere il Monferrato la capitale italiana del gravel e del bikepacking.

In collaborazione con il Comune di Borgoratto Alessandrino e di Ricaldone, il patrocinio di Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Comuni di Alice Bel Colle, Cerrina Monferrato, Lu e Cuccaro Monferrato, San Giorgio Monferrato e di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Monferrando nasce da un’idea chiara: la bicicletta è il modo migliore per scoprire il mondo lentamente, partendo dal proprio territorio, il Monferrato.

Monferrando è un’avventura su due ruote tra le colline patrimonio UNESCO che introduce con il bikepacking la modalità di viaggiare in bici con tutto il necessario in borse leggere, fissate al telaio: niente zaini, niente limiti.

L’evento, che unisce passione ciclistica e valorizzazione del territorio, crea esperienze che trasformano ogni pedalata in una relazione con l’ambiente attraversato.

La crescita, edizione dopo edizione, racconta il successo della proposta: 230 i partecipanti al primo anno, 390 nel 2025.

Questa edizione, considerato il clima globale di incertezza economica, punta alla conferma delle adesioni della precedente, e prevede 5 Percorsi estesi su 4 provincie, con uno spirito slow e regole di partecipazione che hanno conquistato gli iscritti ma anche gli enti locali che patrocinano l’evento: “Rispetta il Monferrato come rispetti te stesso”…”Rendi ogni passo o pedalata un atto di sicurezza consapevole”, e ancora “Mantieni la mente limpida come l’alba tra le vigne”, “Goditi il ritorno slow, ma arriva con il cuore puntuale”: ci saranno diverse partenze, da Borgoratto Alessandrino, comune divenuto punto di riferimento per il cicloturismo e scelto come base del Monferrando Village dalla ASD SQD ideatrice di Monferrando.

“Monferrando per il secondo anno consecutivo a Borgoratto: per il nostro paese è un onore ospitare una manifestazione così importante che punta a valorizzare i nostri territori e il turismo sostenibile. Da anni abbiamo investito nel rendere Borgoratto un paese accogliente e attento alle esigenze dei cicloturisti. Il nostro Giardino dell’Accoglienza è dotato di ricarica per le bici elettriche, attrezzi per la manutenzione e mette a disposizione nel cosiddetto “se vogliamo valorizzare il nostro territorio dobbiamo farlo con atti concreti e politiche che vadano a sostenere un Turismo sano, pulito e che sa apprezzare le bellezze del Monferrato. Monferrando è questo” dichiara il sindaco di Borgoratto Alessandrino, Simone Bigotti.

“Monferrando nasce dalla convinzione che il Monferrato abbia tutte le carte per diventare una destinazione di riferimento internazionale per il ciclismo, il cicloturismo, il gravel e il bikepacking: paesaggi unici, una rete di strade bianche straordinaria e un patrimonio enogastronomico — vini di pregio e cucina del territorio — che arricchisce ogni chilometro percorso. In due edizioni abbiamo accolto oltre 600 ciclisti da Italia, Francia, Svizzera e Austria, che hanno percorso insieme più di 60.000 chilometri e scalato oltre 880.000 metri di dislivello attraverso le nostre colline. L’edizione 2026, in programma dal 29 maggio al 3 giugno, propone cinque percorsi da 50 a 420 chilometri — quest’ultima tra le più lunghe gran fondo gravel d’Italia. La collaborazione con gli enti patrocinatori conferma che Monferrando è oggi un progetto di territorio, capace di unire sport, cultura ed economia locale” sottolinea Sergio Mojoli, presidente di SQD.

Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, afferma: “Il turismo ‘in bici’ è una modalità di vacanza a bassissimo impatto sull’ambiente, rispettosa della natura, e che consente di fruire in maniera piena della bellezza di un territorio. Tutta la nostra provincia ha visto negli ultimi anni una forte crescita delle presenze turistiche ‘a due ruote’, con persone che attraversano le nostre colline arrivando anche da molto lontano, spesso da paesi del nord Europa. Monferrando è una manifestazione cicloturistica di grande richiamo, focalizzata al bikepacking, una modalità che sta coinvolgendo sempre più persone, e che sosteniamo con piacere. Chi si sposta in bici ha modo di scoprire un territorio in tutti i suoi aspetti, dal culturale all’enogastronomico, e di conoscere e apprezzare a fondo l’ambiente, vivendolo chilometro dopo chilometro senza deturparlo”.

I Percorsi gravel e bikepacking della terza edizione della Monferrando:

Classic, itinerario breve di una giornata su 50 chilometri

Explorer, percorso gravel di 80 km su strade bianche e sentieri

Ultra Trail di 270 km, tappa unica in bikepacking

Escape su cinque giorni con un percorso di 420 chilometri

Roam di 120 km su asfalto pensato per bici da strada

Programma:

giovedì 28 Maggio – Apertura Monferrando Village, Borgoratto Alessandrino

venerdì 29 Maggio – Partenze Percorsi Ultra trail e Escape

sabato 30 Maggio – proseguimento partenze, Villaggio del Gusto e Moon Ride

domenica 31 Maggio – grandi partenze e Food Experience

lunedì 1 Giugno – accoglienza bikepacking

martedì 2 Giugno – Social Ride

mercoledì 3 Giugno – Chiusura evento

Monferrando pero’, non è solo un evento, ma una “infrastruttura” per il territorio, con una visione a lungo termine, con la creazione di una rete di tracce GPS certificate e monitorate, capace di attrarre cicloturisti tutto l’anno per uno sviluppo turistico locale concreto e misurabile.

www.monferrando.cc