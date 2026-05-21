Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Colline in Movimento – Monferrato DanzArte”, progetto ideato con la direzione artistica di Patrizia Campassi, che tra aprile e giugno 2026 porterà nel Monferrato danza, musica, video-danza e formazione artistica. L’iniziativa, promossa dal Comune di Fubine Monferrato e dall’Associazione Culturale Artesuoni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e di sponsor privati, coinvolgerà Alessandria, Casale Monferrato e Fubine Monferrato attraverso una programmazione dedicata ai grandi artisti della scena internazionale e ai giovani talenti.

Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – dichiara il Presidente Paolo Arrobbio – è lieta di dare visibilità ad un appuntamento importante con la grande danza, che dà lustro al nostro territorio e contribuisce a promuoverlo presso una platea vasta e qualificata, oltre a porsi come “trampolino di lancio” per giovani talenti. Sostenere eventi culturali come Monferrato DanzArte rientra nel dna della nostra Fondazione, e siamo lieti di farlo in collaborazione con un’amministrazione comunale come quella di Fubine Monferrato, che attraverso “il lievito” della cultura riesce a rendere il proprio paese sempre più attrattivo, valorizzando appieno quel brand, Monferrato, che rappresenta ormai un valore aggiunto dal forte richiamo internazionale.

Tra gli appuntamenti principali: il Gala Internazionale di Danza “Colline in Movimento”, il Premio Monferrato DanzArte assegnato quest’anno all’Étoile Jacopo Bellussi, la rassegna coreografica “La Passione di Essere Altro” e il concerto finale della Junior Orchestra e VivAlCoro del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Nel corso della conferenza è stato inoltre celebrato il successo del contest internazionale di video-danza “Libera Connessione”, dedicato nel 2026 al tema “Il Tempo”, che ha coinvolto giovani artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Annunciata anche la nuova edizione 2027, che avrà come tema “Amore e parole non dette”.

Il calendario degli eventi proseguirà il 30 maggio al Teatro Municipale di Casale Monferrato con la serata di gala “Colline in Movimento”, il 31 maggio con la rassegna coreografica “La Passione di Essere Altro” e il 14 giugno a Fubine Monferrato con il concerto della Junior Orchestra e VivAlCoro del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

“Colline in Movimento” si conferma così un importante progetto di valorizzazione culturale del territorio, capace di creare connessioni tra arte, giovani e comunità attraverso il linguaggio universale della danza.

Ingresso agli eventi libero su prenotazione su:

info@monferratodanzarte.it info@artesuoni.it www.premiomonferratodanzarte.it