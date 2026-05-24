Fresonara – Il Comune di Fresonara, in collaborazione con il Comando della locale Stazione dei Carabinieri, ha organizzato un importante incontro pubblico rivolto alla cittadinanza per affrontare il tema della sicurezza e della prevenzione dei reati predatori.

L’iniziativa si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale situato in Piazza Don Orione, un luogo centrale scelto per garantire la massima partecipazione della popolazione, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili come gli anziani.

Durante la serata, i Carabinieri illustreranno le principali tecniche di raggiro utilizzate dai malviventi, sia attraverso i canali tradizionali, come finti operatori di servizi pubblici o falsi appartenenti alle forze dell’ordine, sia tramite le nuove frontiere digitali.

Negli ultimi tempi, infatti, si è registrato un aumento di messaggi ingannevoli sui telefoni cellulari che promettono vincite inesistenti per sottrarre dati sensibili, oltre a frodi legate alle carte di credito e ai conti correnti.

I Carabinieri forniranno consigli pratici e immediati su come comportarsi in situazioni sospette, ribadendo l’importanza di non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti e di verificare sempre l’identità di chi si presenta alla porta.

Le pattuglie sul territorio rappresentano un presidio costante, ma la collaborazione attiva dei cittadini e la segnalazione tempestiva al numero di emergenza 112 rimangono strumenti fondamentali per contrastare efficacemente questi fenomeni illeciti.

L’amministrazione comunale e i Carabinieri invitano tutta la comunità a partecipare a questo momento di informazione e confronto, volto a rafforzare la sicurezza partecipata e a proteggere i risparmi e la serenità delle famiglie del territorio.