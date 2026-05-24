Domenica 21 giugno 2026, l’Arena Megaplex Oasi di Tortona si preparerà ad accogliere una serata speciale all’insegna dello spettacolo e della solidarietà. Torna infatti “Love for Music – Music for Love”, la rassegna giunta alla sua quinta edizione, il cui intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Enrico Cucchi – Volontari per le cure palliative di Tortona.

L’evento, presentato ufficialmente lo scorso 20 maggio alla presenza del sindaco Federico Chiodi, degli sponsor e dei volontari, promette di unire l’energia della comicità d’autore alla magia della musica dal vivo.

Un cast d’eccezione tra risate e jazz

A partire dalle ore 20:30, il palcoscenico dell’Arena Megaplex Oasi si accenderà con un parterre di ospiti straordinari:

Risate d’autore: Direttamente dai successi di Zelig e Colorado Cafè, i comici Leonardo Manera , Dado e Giovanni Cacioppo travolgeranno il pubblico con le loro irresistibili gag.

Direttamente dai successi di Zelig e Colorado Cafè, i comici , e travolgeranno il pubblico con le loro irresistibili gag. La grande musica: A seguire, Paolo Jannacci , accompagnato dalla tromba di Daniele Moretto , regalerà ai presenti le sue raffinate melodie jazz.

A seguire, , accompagnato dalla tromba di , regalerà ai presenti le sue raffinate melodie jazz. Le eccellenze locali: Il ritmo della serata sarà sostenuto dalla Band Your Sound, che riunisce alcuni dei migliori talenti del territorio: Emanuele Consogno (batteria), Nicola Bruno (basso), Umberto Ferrarazzo, Gege Picollo e Marco Todarello (chitarre), Andrea Girbaudo (tastiere). Ad arricchire l’esibizione ci saranno la direzione musicale e il pianoforte del Maestro Enzo Consogno, la voce solista e direzione artistica di Emanuele Semino, e le voci dell’Ensamble vocale InCanto Armonico.

Uno dei momenti più emozionanti della serata sarà la consegna del “Premio alla carriera Luigi Albertelli” a Paolo Jannacci, un doveroso omaggio al celebre autore e paroliere tortonese le cui canzoni hanno accompagnato intere generazioni.

L’obiettivo benefico

L’anima della serata rimane, come sempre, la solidarietà. Grazie al grande successo dell’edizione precedente, che ha visto protagonista Irene Grandi, l’Associazione Enrico Cucchi è riuscita ad acquistare un ecografo di ultima generazione e due dispositivi montascale.

Quest’anno, i fondi raccolti permetteranno di compiere un ulteriore passo avanti: l’acquisto di nuovi presidi e dispositivi medici e sanitari, strumenti indispensabili per garantire la migliore assistenza possibile ai malati più fragili affidati alle cure palliative dell’Associazione.

L’iniziativa vanta il patrocinio del Comune di Tortona, il sostegno di Bertram Derthona Basket, BCC Derthona Basket e di numerosi sponsor locali che, insieme ai volontari, rendono possibile questo importante progetto.

Come partecipare

I biglietti per la serata sono già disponibili per l’acquisto:

Online: sul circuito Ticketone .

sul circuito . Di persona: presso la cassa centrale dell’Iper Tortona.

Un’occasione imperdibile per trascorrere una serata di grande spettacolo, facendo del bene al proprio territorio.