RA  GALEREA GUERCI

Ra  Galerea Guerci

a l’è n’opera lisandreña,

 ansema al commerci,

 a l’è l’economia cytadeña.

– o = O = o –

A l’è antel cor dra nostra città,

anma du so centro,

a l’è consideraja na beltà,

con ij so moviment.

– o = O = o –

La pià el nome dal costrutur:

Venanzio Guerci – architõt,

per noi, nenta ammachi, a l’ è in

splendore,

da l’intemperi t’ej protõt.

– o = O = o –

El percuors, a l’è cört,

è l’è in piasj ed dilöt,

l’añma la trova cunfort

à suta el cristal du tëch.

                                                             Franco Montaldo   

LA  GALLERIA GUERCI

La  Galleria Guerci

è opera alessandrina,

 legata ai commerci,

 è economia della cittadina.

– o = O = o –

È nel cor della nostra città,

anima del suo centro,

è considerata una beltà,

con il suo movimento.

– o = O = o –

Prende il nome dal costruttore:

Venanzio Guerci – architetto,

per noi, e non solo, è uno

splendore,

dalle intemperie sei protetto.

– o = O = o –

Il percorso, seppur corto,

è piacevole diletto,

l’anima trova conforto

sotto il cristallino tetto.

                                                             Franco Montaldo   