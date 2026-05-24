RA GALEREA GUERCI
Ra Galerea Guerci
a l’è n’opera lisandreña,
ansema al commerci,
a l’è l’economia cytadeña.
– o = O = o –
A l’è antel cor dra nostra città,
anma du so centro,
a l’è consideraja na beltà,
con ij so moviment.
– o = O = o –
La pià el nome dal costrutur:
Venanzio Guerci – architõt,
per noi, nenta ammachi, a l’ è in
splendore,
da l’intemperi t’ej protõt.
– o = O = o –
El percuors, a l’è cört,
è l’è in piasj ed dilöt,
l’añma la trova cunfort
à suta el cristal du tëch.
Franco Montaldo
LA GALLERIA GUERCI
La Galleria Guerci
è opera alessandrina,
legata ai commerci,
è economia della cittadina.
– o = O = o –
È nel cor della nostra città,
anima del suo centro,
è considerata una beltà,
con il suo movimento.
– o = O = o –
Prende il nome dal costruttore:
Venanzio Guerci – architetto,
per noi, e non solo, è uno
splendore,
dalle intemperie sei protetto.
– o = O = o –
Il percorso, seppur corto,
è piacevole diletto,
l’anima trova conforto
sotto il cristallino tetto.
Franco Montaldo