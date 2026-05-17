Torna l’appuntamento annuale in cui vengono presentati alla cittadinanza gli esiti dei percorsi didattici condotti dalle scuole del novese sul tema antifascismo e Resistenza.

Il 22 maggio, infatti, alle ore 17, presso la sala conferenze della biblioteca civica (via Marconi 66) si svolgerà l’incontro A scuola di Resistenza dove gli studenti della scuola secondaria di primo grado “G. Boccardo”, gli alunni dell’istituto Ciampini-Boccardo e quelli del For.Al, accompagnati dai loro docenti di riferimento, mostreranno gli esiti dei loro lavori.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, il gruppo del laboratorio teatrale presenterà, commentandolo, il brano di Antonio Gramsci “Odio gli indifferenti”.

L’istituto superiore Ciampini/Boccardo invece sta portando avanti da tre anni un progetto che ha coinvolto gli studenti del triennio, e che ha anche portato alla identificazione del partigiano sovietico morto in località la Tana nell’aprile del 1945 e che era rimasto anonimo fino ad ora, ne illustrerà brevemente le varie fasi – 1) digitalizzazione dei ritratti dei partigiani caduti nella zona del Novese, affissi alle pareti dei locali della locale sede Anpi; 2) schedatura di questi ritratti con individuazione di luogo e data di nascita e di morte dei singoli partigiani; 3) realizzazione di un archivio online consultabile – soffermandosi in particolare sull’attività dell’anno in corso in cui si è proceduto alla realizzazione di un sito web contenente tutto il materiale digitalizzato e le schedature biografiche dei partigiani ritratti nelle immagini. Il sito consta di 16 pagine, dedicate ai luoghi di provenienza e/o residenza dei partigiani caduti, a cui si aggiungono una pagina riservata ai caduti nel territorio ma provenienti da altre località italiane o estere e una dedicata ai partigiani caduti in zona decorati con medaglie. Accedendo alle singole pagine, compaiono i ritratti digitalizzati, in ordine alfabetico, cliccando sui quali si apre una schermata contenente una scheda sintetica del caduto, con le informazioni raccolte, e l’immagine del certificato presente nel sito Partigiani d’Italia.

Infine, verrà presentato l’elaborato Alessandro Ravazzano. Il partigiano Cucciolo con cui quattro studenti del For.Al di Novi Ligure – Sebastian Carella, Joele Di Fatta, Diego Mova e Valerio Squitieri – sono risultati tra i vincitori del 45° Concorso di Storia Contemporanea, promosso dalla Regione Piemonte e dedicato al tema “I giovanissimi e la guerra di Liberazione”.