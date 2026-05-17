In occasione del 70° Anniversario, la Cittadella dello Sport si prepara ad accogliere un imperdibile concerto sinfonico. L’evento, diretto dal Maestro Giuseppe Ratti, è a ingresso libero.

Celebrare la “musica dell’anima”

La grande musica sinfonica torna protagonista a Tortona con un nuovo, attesissimo appuntamento del Perosi Festival. L’edizione di quest’anno, che celebra il 70° Anniversario, si conferma un punto di riferimento per la cultura musicale del territorio, portando in scena quello che viene evocativamente definito come un viaggio nella “musica dell’anima”.

L’evento si inserisce all’interno della prestigiosa rassegna del Festival delle Orchestre dei Conservatori italiani, un’iniziativa volta a valorizzare i giovani talenti e le eccellenze accademiche del nostro Paese.

I protagonisti della serata

Il prossimo appuntamento vedrà salire sul palco la prestigiosa Orchestra del Conservatorio G. Verdi di Torino, una delle realtà di formazione musicale più importanti del Nord Italia. A guidare i giovani musicisti in questa speciale occasione sarà la bacchetta del Direttore Giuseppe Ratti.

Info e dettagli per partecipare

Il concerto rappresenta un’ottima occasione per i cittadini e gli appassionati di musica per godere di un’esibizione di alto livello, resa accessibile a tutti grazie all’impegno degli organizzatori.

Quando: Martedì 19 Maggio 2026

Martedì 19 Maggio 2026 Orario: Ore 21.00

Ore 21.00 Dove: Cittadella dello Sport, Tortona

Cittadella dello Sport, Tortona Biglietti: L’evento prevede l’INGRESSO LIBERO, ma per garantirsi il posto è necessario effettuare la prenotazione attraverso il sito ufficiale: lorenzoperosi.net.

Una solida rete di supporto

Il Perosi Festival è reso possibile grazie a una forte sinergia tra enti e istituzioni locali. L’evento è organizzato con il contributo della Città di Tortona, della Diocesi di Tortona, della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Pro Iulia Dertona e Opera Orione. Gode inoltre del patrocinio della Provincia di Alessandria e della preziosa collaborazione di Tortona Città della Musica, oltre che del sostegno di Fondazione CRT e Fondazione CRAL.