Nell’ambito dei festeggiamenti per i 30 anni dalla fondazione del Rotary Club Gavi Libarna, con il patrocinio del comune di Parodi Ligure, presso l’Abbazia di San Remigio, sabato 23 maggio alle ore 21.15, l Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria con la versatile voce – cantante e recitante – della fiorentina Flavia Barbacetto, daranno vita ad una piacevolissima serata denominata “De Andrè in classic”, dedicata al celebre cantautore genovese.

Ascolteremo brani tra i più famosi, arrangiati per l’occasione con grande raffinata, dal compositore e violoncellista genovese Stefano Cabrera, come: Hotel Supramonte, La canzone di Marinella, Le nuvole, Bocca di rosa, La ballata dell’amore cieco, Don Raffaè, Fiume Sand Creek, ecc., intervallate da letture tratte da interviste e dichiarazioni di Faber e degli artisti che hanno collaborato con lui, raccontando storie e curiosità che si celano dietro alla nascita delle sue canzoni.

La scelta del programma riflette il legame tra De Andrè e l’area sita tra Novi Ligure e Gavi: un aspetto intimo e spesso meno noto della vita del grande cantautore, legato alla sua ricerca di luoghi tranquilli e genuini, vicini alla sua Liguria ma immersi nella campagna. Il territorio, in particolare tra Gavi e le frazioni vicine, rappresentava per De Andrè un paesaggio familiare caratterizzato da vigneti e atmosfere rurali che lui molto apprezzava. Negli anni ’70 e ’80 erano frequenti cene riservate in osterie tipiche della zona tra Gavi, Arquata, Novi, ove si fermava volentieri, spesso accompagnato da amici genovesi. In sintesi, Novi e Gavi rappresentavano per De Andrè un prolungamento della sua “terra di mezzo” tra Liguria e Piemonte, un luogo in cui poteva essere semplicemente Fabrizio, lontano dai riflettori.

Ricordiamo che Flavia Barbacetto ha studiato danza classica, jazz, canto e recitazione e in ambito musical si è perfezionata con il Laboratorio “Arte in scena”, diretto da Simona Marchini e Franco Miseria. Fa parte delle Blue Dolls (trio vocale torinese) con cui si è esibita in prestigiosi teatri e festival internazionali. Ha preso inoltre parte alla registrazione della colonna sonora del film dedicato al Trio Lescano “Le ragazze dello swing”, prodotto da Rai 1.

Il ricavato della serata, con ingresso libero a offerta, sarà destinato a finanziare l’acquisto di un defibrillatore a favore del Comune di Parodi Ligure.