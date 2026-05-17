È nata una stella,

nella nostra città,

ogni dì è sempre più bella,

gran sostegno dell’umanità.

– o = O = o –

È Grillo Teresa Maddalena,

figlia di Giuseppe e Parvopassu Antonietta,

condotta con fede e buona lena

al Battistero di Spinetta.

– o = O = o –

Sono quattro, i figli del dottore,

vivono in armonia nella Fraschetta,

allevati con tanto amore,

cresciuti con rigorosi pudori,

son fratelli e sorelle d’attenti genitori.

– o = O = o –

Teresa ha dimostrato

d’aver gran cuore,

sempre ha donato,

con grazia, senza rancore.

– o = O = o

Andata in sposa a Giuseppe,

rimasta sola in giovane età,

lascia la vita mondana,

saluta l’alta società;

abbraccia la carità cristiana,

raggiante di serenità.

– o = O = o –

I poveri sono consolati,

a lor dona: cibo, casa conforto

hanno un luogo per esser curati,

si ciban con prodotti freschi dell’orto.

– o = O = o –

È Lei, in persona,

a vagar con asino e carretto,

alla ricerca d’un’anima buona,

caritatevole al suo cospetto,

a mendicar per ogni caro protetto.

– o = O = o –

Or che la vita ha lasciato,

la sua volontà s’è affermata,

sugli abbandonati sta a vegliar,

ov’è sempre rimembrata,

giammai, la sua opera, si potrà scordar!

                                                                       Franco Montaldo      