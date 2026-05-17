È nata una stella,
nella nostra città,
ogni dì è sempre più bella,
gran sostegno dell’umanità.
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È Grillo Teresa Maddalena,
figlia di Giuseppe e Parvopassu Antonietta,
condotta con fede e buona lena
al Battistero di Spinetta.
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Sono quattro, i figli del dottore,
vivono in armonia nella Fraschetta,
allevati con tanto amore,
cresciuti con rigorosi pudori,
son fratelli e sorelle d’attenti genitori.
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Teresa ha dimostrato
d’aver gran cuore,
sempre ha donato,
con grazia, senza rancore.
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Andata in sposa a Giuseppe,
rimasta sola in giovane età,
lascia la vita mondana,
saluta l’alta società;
abbraccia la carità cristiana,
raggiante di serenità.
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I poveri sono consolati,
a lor dona: cibo, casa conforto
hanno un luogo per esser curati,
si ciban con prodotti freschi dell’orto.
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È Lei, in persona,
a vagar con asino e carretto,
alla ricerca d’un’anima buona,
caritatevole al suo cospetto,
a mendicar per ogni caro protetto.
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Or che la vita ha lasciato,
la sua volontà s’è affermata,
sugli abbandonati sta a vegliar,
ov’è sempre rimembrata,
giammai, la sua opera, si potrà scordar!
Franco Montaldo