Si è conclusa oggi, alle ore 12.00, la procedura di consultazione preliminare di mercato avviata da Marina di Imperia in data 1° aprile 2026. L’iniziativa aveva l’obiettivo di raccogliere contributi e proposte tecnico-economiche da parte di operatori qualificati del settore della nautica da diporto, in merito al completamento dell’infrastruttura portuale.

All’esito della procedura, Marina di Imperia ha ricevuto cinque manifestazioni di interesse, sottoscritte da significativi gruppi italiani e internazionali operanti nel comparto. La società procederà ora a un’analisi approfondita delle proposte pervenute, al fine di sottoporre al Comune di Imperia un quadro organico degli elementi emersi dalla consultazione.

Tale documentazione costituirà la base informativa necessaria per le successive deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale, che dovrà fornire il nuovo indirizzo per procedere alla gara, dopo che quella precedente era stata revocata a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul diritto di prelazione.



“Accolgo con grande soddisfazione il responso molto positivo proveniente dal mercato”, ha dichiarato il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola. “L’interesse degli operatori del settore è tangibile da tempo e si è tradotto in modo concreto nella presentazione di queste cinque proposte di assoluto rilievo. Si tratta dell’ennesima conferma della credibilità e della fattibilità del progetto elaborato per il completamento del porto. Valuteremo con attenzione i passi successivi, ma sussistono tutti i presupposti per portare a termine l’infrastruttura in tempi rapidi e farla operare a pieno regime, rendendo il porto un motore di crescita economica per l’intero territorio. Per questo motivo ho convocato già in settimana una prima riunione tra Comune e Marina di Imperia per esaminare tutto nel dettaglio”.

“La scelta di procedere con una nuova consultazione di mercato si è rivelata la strada giusta per compiere un passo in avanti nel processo avviato con la firma della nuova concessione. Abbiamo garantito la massima trasparenza e la più ampia apertura agli operatori professionali, due elementi che sono stati premiati”, ha aggiunto l’Amministratore Unico di Marina di Imperia, Stefano Gandolfo. “I contributi pervenuti in risposta all’avviso saranno certamente preziosi sia per il Comune che per noi, nell’ottica di definire con precisione le fasi successive che consentiranno di ottimizzare la realizzazione delle opere e la futura gestione dell’approdo”.