L’Istituto Marconi, insieme al Liceo Amaldi di Novi e all’Istituto Balbo di Casale Monferrato, nelle giornate del 20,21,22 aprile ha partecipato al progetto “Le letture della Normale in Tour”.

Dopo aver visitato nelle settimane precedenti il paese natale di Cesare Pavese, Santo Stefano Belbo, alcuni studenti che stanno approfondendo la figura dell’autore nel corso di lezioni pomeridiane si sono recati in visita d’istruzione a Pisa. Arrivati a destinazione, gli alunni hanno potuto inizialmente ammirare la Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero e la nota Torre pendente, patrimonio dell’UNESCO. Successivamente hanno partecipato ad una visita guidata all’interno dell’Università, che ogni anno organizza una lettura collettiva dedicata a un capolavoro della letteratura, italiana o mondiale. Aggirandosi per le sale, le aule e la biblioteca, sono venuti a conoscenza della storia di questo prestigioso Istituto, fucina di eccellenze nel panorama culturale, scientifico e politico italiano come Giosuè Carducci, Enrico Fermi, Carlo Rubbia, Giovanni Gronchi e Carlo Azeglio Ciampi.

Il viaggio si è concluso a Montecatini-Terme, dove il gruppo ha soggiornato, visitando le Terme, un altro patrimonio dell’UNESCO presente nel territorio toscano.

L’ultima fase di questo progetto si è svolta il 22 aprile presso la libreria Namastè di Tortona, che ha gentilmente concesso i propri spazi per realizzare una lettura pubblica del celebre romanzo di Cesare Pavese “La luna e i falò”. Dopo l’introduzione e la lettura del primo capitolo da parte del Dirigente, prof. Guido Rosso, si sono avvicendati al microfono studenti e docenti, che hanno reso omaggio alla bellezza di quest’opera.

Al termine si è tenuta la conferenza del Dirigente rivolta agli studenti delle classi quinte dell’Istituto presso la sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, degna conclusione del progetto e dell’approfondimento letterario nei confronti della figura di Cesare Pavese. Nell’occasione è stata presentata la nuova edizione di questo libro pubblicata dall’editore Epoké di Novi Ligure, che all’interno contiene anche tutti i nominativi degli studenti delle tre scuole coinvolti nel progetto.

Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Fulvia Ghia, al prof. Vittorio Pessini, alla prof.ssa Luisa Bellone e al Dirigente, prof. Guido Rosso, in qualità di studioso ed esperto dell’opera pavesiana.

Irene Arpe 3^AA – Chimica Materia e Biotecnologie Luca Canegallo, 4^AE Informatica e Telecomunicazioni